Chi ha prenotato le vacanze in questa data potrebbe rimanere deluso perché arrivano maltempo e pioggia. Ecco le ultime previsioni del meteo.

Dopo una prima settimana di agosto caratterizzata da temperature più fresche e vento, il resto del mese si è contraddistinto per temperature a dir poco roventi, gran caldo e umidità. Sono stati fortunati tutti coloro che hanno potuto regalarsi proprio in questi giorni le vacanze perché al mare era piacevole bagnarsi per trovare refrigerio e prendere il sole.

Rimarranno deluse invece tutte quelle persone che hanno prenotato le vacanze in questa data perché si troveranno a dover fare i conti con il maltempo e la pioggia. Gli esperti hanno lanciato l’allerta meteo per questo giorno.

La data dell’allerta meteo in Italia

In questi giorni le temperature sono state molto alte e in tanti hanno in effetti patito il gran caldo ma all’orizzonte è in arrivo una svolta che cambierà il meteo. Saranno sfortunate tutte le persone che hanno prenotato le vacanze in questa data, perché si troveranno a fare i conti con maltempo e pioggia.

Infatti è in arrivo un fronte perturbato che colpirà gran parte dell’Italia proprio in questa settimana e attaccherà l’anticiclone africano. Se fino a martedì 19 agosto la situazione non cambierà molto, perché sole e caldo la faranno ancora da padrone, con soli pochi temporali nel pomeriggio di lunedì 18 agosto nel Sud Italia, poi da mercoledì 20 agosto arriverà il maltempo.

In particolare il primo richiamo del vento caldo e umido “Scirocco” si caricherà di energia sul Tirreno prima di colpire il Nord-Ovest. Proprio qui ci saranno violenti temporali che potrebbero essere accompagnati anche da grandine e forti venti. Non solo ma, a causa della grande quantità di acqua che scenderà in un breve lasso di tempo, ci potrebbero essere anche nubifragi e locali alluvioni lampo.

Il maltempo, entro giovedì, si allargherà al resto del Nord e anche nel Centro Italia. In Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana il tempo inizierà a peggiorare, con diminuzione delle temperature anche di 8-10°C mentre al Sud Italia per il momento ci sarà solo qualche episodio di instabilità locale. C’è molta incertezza sul meteo che ci sarà in Italia negli ultimi giorni di agosto perché dipende molto dall’evoluzione dell’uragano Erin nell’Atlantico.

Tuttavia è possibile che fra 24-25 agosto arrivi un nuovo fronte perturbato nella nostra Penisola. Se così dovesse essere, bisogna prestare molta attenzione perché il maltempo che arriva a fine estate non è mai da sottovalutare. Il calore accumulato al suolo, unito all’energia in arrivo, potrebbe gettare le basi per la formazione di fenomeni climatici intensi e di ampia portata.