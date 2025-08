Clamorosa indiscrezione di mercato attorno al giocatore rossonero: fissato il prezzo, diventa bianconero per 35 milioni

Arrivato a Milano dopo tante indiscrezioni di mercato che lo avevano visto accostato, subito dopo la fine dello scorso campionato, al Napoli in sostituzione del presumibile partente Antonio Conte (poi rimasto all’ombra del Vesuvio), Max Allegri ha scelto di sposare la causa rossonera, tornando in quella stessa piazza in cui ha iniziato a vincere come allenatore.

Il suo carisma, la sua esperienza, la sua smisurata motivazione dopo il forzato (perché determinato dal clamoroso esonero subìto dalla Juve nel maggio 2024 all’indomani della vittoria della Coppa Italia) anno sabbatico, hanno già portato dei frutti ben visibili.

Il Milan già sembra una squadra con la S maiuscola, lontana parente in positivo (almeno per ora) delle diverse sgangherate versioni ‘ammirate’ lo scorso anno nella doppia parentesi portoghese targata Paulo Fonseca prima, e Sergio Conceiçao dopo.

Tra i calciatori che sembrano già aver beneficiato della cura del tecnico livornese (sempre molto attento alla fase difensiva), c’è un calciatore che nella scorsa annata è passato alla storia come il difensore con più autogol al’attivo: ben tre in campionato.

La musica ora sembra diversa: è bastato questo per far sì che alcuni club esteri, che già lo avevano corteggiato in passato, si siano manifestati con grande interesse sul suo profilo. Il pressing è appena iniziato, e per Allegri potrebbe essere arrivato il momento di prendere una scomoda decisione.

Thiaw, blitz bianconero: 35 milioni sul piatto, il Milan trema

Arrivato a Milano nell’estate del 2022 per poco meno di 9,5 milioni di euro, Malick Thiaw ci ha messo un po’ di tempo prima di diventare una valida risorsa nelle rotazioni difensive dell’allora tecnico rossonero Stefano Pioli.

Guadagnatosi il posto da titolare nell’ultima stagione dell’allenatore parmigiano a Milano, il giovane tedesco era diventato il punto di riferimento anche nello schieramento difensivo di Fonseca. Almeno fino al 29 dicembre dello scorso anno, quando poi il tecnico lusitano fu clamorosamente esonerato a favore del connazionale Conceiçao.

Di eliminazione in eliminazione, con tutti gli obiettivi stagionali sfilati via dalle mani in un crescendo di confusione innanzitutto societaria, e poi tecnica, l’ex Schalke 04 ha pagato con la panchina per buona parte della seconda metà dell’annata.

Tornato pedina importante agli ordini del citato Allegri, il classe 2001 ha stimolato l’interesse del Newcastle, il facoltoso club inglese che già si era affacciato in passato sul suo profilo.

Dalle parti di Via Aldo Rossi non intendono vendere (se non ad un prezzo congruo) il difensore tedesco di origini senegalesi, ma se i ‘Magpies‘ – come pare siano intenzionati a fare – mettessero sul piatto 35 milioni, anche lo stesso allenatore rossonero vacillerebbe.