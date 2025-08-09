Il Ministero della Salute ha diffuso una nota che consiglia di eliminare dalla tavola un noto prodotto alimentare per allarme Listeria. Ecco di quale si tratta.

Ogni giorno portiamo in tavola diversi prodotti alimentari che crediamo siano sicuri per noi e per la nostra famiglia ma non sempre è così. Certo, i controlli a cui vengono sottoposti sono tanti e per questo può sembrare incredibile che succeda. Tuttavia il Ministero della Salute regolarmente diffonde richiami e ritiri di prodotti alimentari che possono essere contaminati da qualche agente esterno oppure che presentano degli errori o mancanze sulle etichette.

Questa volta la nota del Ministero riguarda un prodotto che bisognerebbe eliminare dalla propria tavola a causa dell’allarme Listeria. Ecco di quale si tratta.

La nota del Ministero sul prodotto contaminato da Listeria

Il Ministero della Salute ha segnalato una nota in cui consiglia di eliminare dalla tavola un prodotto molto amato per il rischio Listeria, un batterio potenzialmente pericoloso. Si tratta infatti di un formaggio che è stato richiamato appunto per rischio microbiologico.

Nello specifico il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di formaggio saporito d’alpeggio a marchio Tessaro. Il prodotto in questione è venduto in forme intere da circa 5,5-6 kg, con il numero di lotto L.25085 ed è stato prodotto dal Caseificio Sociale Catinaccio Società Cooperativa Agricola presso lo stabilimento di produzione che si trova in strada de Sorapozat 11, a San Giovanni di Fassa (Sèn Jan), nella provincia autonoma di Trento (marchio di identificazione UE IT D2L1M)

Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes, un batterio che può causare la listeriosi, un’infezione potenzialmente pericolosa, soprattutto per donne in gravidanza, neonati, anziani e persone con sistema immunitario compromesso. La listeriosi può far sperimentare sintomi lievi simili a quelli influenzali, ma in alcuni casi può causare infezioni più gravi come la meningite, la setticemia o portare a complicanze in gravidanza come aborto spontaneo o parto prematuro.

A scopo precauzionale, si raccomanda dunque di non consumare il formaggio d’alpeggio con il numero di lotto richiamato perché potrebbe essere pericoloso per la propria salute, specialmente se si rientra fra i soggetti vulnerabili o le donne in stato interessante. Le consumatrici e i consumatori che eventualmente hanno acquistato o siano venuti in possesso del prodotto oggetto del richiamo per allarme Listeria, possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.