Un’altra notizia che riguarda direttamente Alex Zanardi sta facendo il giro del web e sta commuovendo tutti gli appassionati di sport.

Stima e profondo rispetto. Ecco ciò che scaturisce in tutti gli appassionati di sport e non solo parlare delle gesta e delle disavventure di Alex Zanardi. L’ex pilota automobilistico, reinventatosi in splendido atleta paralimpico, rappresenta una delle figure più stimabili e di valore umano del nostro sport.

Purtroppo ad oggi non si conoscono precisamente le condizioni di salute di Zanardi, costretto alla privacy ed a lunghe terapie dopo il secondo grave incidente occorsogli nel 2020, mentre si stava allenando su strada in handbike. Nella speranza di rivedere presto Alex apparire in pubblico, almeno per rinfrancare tutti i suoi fan riguardo le reali condizioni, non si può non parlare del bolognese per le sue grandi idee ed imprese.

Grazie al lavoro ed alla forza di volontà di Zanardi, in Italia è accresciuto in maniera significativa il movimento legato agli sport paralimpici ed all’inclusività. Moltissime persone, che hanno subito incidenti o sono da sempre portatori di handicap, si sono potuti rilanciare e ritrovare spiritualmente grazie a queste attività. Zanardi è proprio uno dei promotori maggiori, visto che ha sempre messo la propria esperienza al servizio di tutti.

Nersam e lo splendido aneddoto su Zanardi: “L’ho avuta in dono da lui”

L’ultima testimonianza che fa commuovere tutti arriva da Nouracham Zakaria, più comunemente nota come Nersam. Ovvero l’atleta e campionessa della paracanoa, che di recente ha partecipato con la selezione azzurra ai Mondiali svoltisi dal 20 al 24 agosto a Milano.

La donna, originaria del Ciad ma naturalizzata italiana, ha dovuto impegnarsi molto per ottenere questa convocazione. In un’intervista rilasciata a Il Nordest, Nersam ha raccontato dell’incidente subito a 4 anni, quando si ustionò gravemente cadendo in un focolare. Le conseguenze furono terribili, visto che l’allora bambina fu costretta a vedersi amputata una gamba.

Ma l’Italia le ha dato una seconda opportunità, in particolare il Comune di Trieste che l’ha adottata e l’ha fatta integrare nel miglior modo possibile. Nersam ha capito che lo sport paralimpico sarebbe potuto diventare un’opportunità importante; così come l’incontro con Zanardi, di cui ha raccontato un aneddoto davvero bellissimo.

“La prima protesi l’ho avuta in regalo da Alex Zanardi che ho conosciuto e sentendo la mia storia ha voluto farmi questo regalo”. Un bellissimo gesto dell’atleta bolognese, che ha preso a cuore la vicenda della ragazza africana e l’ha spinta a superare i propri limiti. Gli insegnamenti di Alex hanno smosso davvero le coscienze e le esistenze di tante persone.