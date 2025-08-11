Possibile scambio tra Roma e Juventus entro fine mercato: Bryan Cristante torna nel mirino dei bianconeri. Ecco chi può arrivare in giallorosso.

Buoni segnali dal calcio estivo per Roma e Juventus. Le due squadre di Serie A, che cominceranno la nuova stagione con l’obiettivo di entrare fra le prime quattro migliori in campionato, stanno ottenendo ottimi risultati dalle amichevoli internazionali di preparazione.

Nei giorni scorsi la Roma ha vinto sul campo dell’Everton per 1-0, grazie al gol di Soulé, cominciando a mostrare primi vagiti del gioco imposto da Gian Piero Gasperini. La Juve di Igor Tudor invece è stata corsara sul campo del Borussia Dortmund, imponendosi per 2-1 grazie alla doppietta di Cambiaso.

Basi ottimali da cui ripartire dunque, ma basteranno questi primi e parziali segnali per dirsi pronte alla nuova stagione? Roma e Juve effettivamente non hanno ancora completato le rose per l’annata che è ormai alle porte. Entrambe cercano almeno un nuovo rinforzo a centrocampo, con la soluzione che potrebbe arrivare da uno scambio tra calciatori che riguarda proprio le due storiche rivali.

La Roma corteggia McKennie: proposto alla Juventus uno scambio con Cristante

Negli ultimi giorni si sono intensificate le notizie riguardanti una operazione tra Roma e Juventus, che come detto vedrebbe protagonisti due centrocampisti ormai a fine ciclo con le rispettive squadre. I giallorossi sono molto attratti da Weston McKennie, mediano tuttofare in scadenza con la Juve tra un anno.

Per arrivare al cartellino dello statunitense, Gasperini potrebbe acconsentire alla cessione di Bryan Cristante, suo vecchio pallino ma ormai non così intoccabile nella Roma di oggi. Il tecnico ex Atalanta preferisce un mediano mobile ed incursore rispetto ad un calciatore più compassato e lento nella manovra palla a terra.

A Tudor invece non dispiacerebbe avere in rosa un elemento esperto e ben integrabile come Cristante. L’affare di scambio potrebbe dunque avere presto delle radici concrete: McKennie viene valutato circa 20 milioni di euro, il suo omologo romanista non più di 8-10 milioni, visto che ormai ha già compiuto trent’anni di età. La Roma dunque dovrebbe versare una cifra cash di 10-12 milioni di euro per pareggiare la proposta generale.

In passato la Roma, sempre molto attratta dalle qualità e dal dinamismo di McKennie, aveva proposto alla Juve uno scambio con Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, ormai fuori dal progetto tecnico, non ha però raccolto grossi consensi dal lato bianconero. La squadra di Tudor per l’appunto preferisce accogliere un calciatore più integro fisicamente come Cristante, mentre il numero 7 romanista potrebbe presto valutare nuove proposte dalla Premier League inglese.