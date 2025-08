La società bianconera deve dire addio al calciatore, sempre più vicino al club della capitale spagnola: già fissato il prezzo d’uscita

Sono giorni caldi, anzi bollenti, in casa Juve sul duplice fronte delle cessioni già messe in programma e su quello dei nuovi arrivi che dovranno migliorare la qualità della rosa a disposizione di Igor Tudor.

Dopo aver ceduto, ormai qualche settimana fa, Samuel Mbangula, nelle ultime ore si è sbloccato definitivamente anche il nodo Timothy Weah, con l’americano che ha trovato l’accordo per il trasferimento al Marsiglia di Roberto De Zerbi.

In attesa di piazzare anche i cartellini di Nico Gonzalez e di Dusan Vlahovic (col serbo si è arrivato ad un accordo che prevederebbe l’accettazione della nuova destinazione scelta dalla Juve dopo che lo stesso club abbia ricevuto un’offerta congrua dal punto di vista economico), il nuovo DG Damien Comolli resta attivo sul fronte dei nuovi acquisti.

In quest’ottica il club bianconero sta sondando da tempo il mercato inglese, un bacino proficuo anche per la possibilità teorica di inserire un altro esubero tecnico – Douglas Luiz – in un ipotetico affare con un club britannico.

Nel caso specifico che andiamo ad approfondire nelle prossime righe però, l’ex centrocampista dell’Aston Villa non potrà essere utilizzato come pedina di scambio, trattandosi di una trattativa intavolata con un club appena retrocesso in Championship, la Serie B inglese.

Irrompe Simeone, addio Juve: fissato il prezzo

Protagonista con due gol e quattro assist, spalmati su quasi 3000 minuti sul terreno di gioco in campionato nella passata stagione (un’annata amara, finita con una retrocessione arrivata con fin troppo anticipo) con la maglia del Southampton, il centrocampista portoghese Mateus Fernandes è uno dei pezzi pregiati in uscita dai ‘Saints‘.

Sul giovane calciatore classe 2004 insiste da tempo l’interesse di West Ham, Leeds e Crystal Palace, a cui si è aggiunta negli ultimi giorni la lusinga del club bianconero.

Come riportato dal portale britannico ‘Caughtoffside.com’, sul giocatore lusitano si sarebbe affacciata minacciosa anche l’ombra di Diego Simeone, che vorrebbe inserirlo come pedina utile per le rotazioni nel centrocampo del suo Atletico Madrid.

Nonostante l’evidente necessità del club britannico di vendere un calciatore che tra l’altro non avrebbe nessuna intenzione di militare nella seconda serie nella prossima stagione, il Southampton non fa sconti: 23 milioni di euro è il prezzo d’uscita fissato dagli inglesi, che sembrano propensi ad accettare il blitz degli spagnoli, disposti a mettere sul piatto quanto richiesto dalla controparte. Con buona pace della Juve, che al momento non sembra in grado di competere su queste cifre.