Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini incassa un’altra beffa di mercato: il difensore se ne va per oltre 25 milioni

Tanto per esser sicuro di non esser tacciato per uno che si contraddice, che torna indietro, o peggio ancora che nasconde la sabbia sotto il tappeto, Gasperini ha utilizzato la prima conferenza stampa stagionale pre-partita per ribadire gli stessi concetti abbondantemente espressi qua e là durante la torrida estate romana.

“Se mi sarei aspettato un mercato più veloce per avere la rosa completa per l’inzio del campionato? Indubbiamente sì, soprattutto per un allenatore nuovo come me. Tutti quanti noi vorremmo sempre poter partire con una rosa definita per sfruttare al meglio il periodo di preparazione, ma sembra diventata utopia un po’ per tutti“, ha detto senza troppi peli sulla lingua l’ex mister dell’Atalanta nell’incontro coi giornalisti prima dell’esordio in campionato contro il Bologna.

Nulla che il DS Frederic Massara e la proprietà Friedkin già non sapessero, insomma, ma il tecnico di Grugliasco ha voluto ribadire il concetto ad appena 9 giorni dalla chiusura della finestra estiva di scambi.

Intanto, dopo aver accolto Leon Bailey e averlo quasi subito (dopo il primo allenamento) salutato per una lesione al retto femorale che lo terrà fuori dai campi per almeno un mese, la Roma sembra intenzionata a mettere a segno un’altra cessione prima di giocarsi tutte le sue carte nel rush finale del periodo di contrattazioni.

Da Manu Koné, che però sembra destinato a restare, a Lorenzo Pellegrini (sul quale invece Gasperini ha di fatto avviato la strada per l’addio), la dirigenza è a caccia di soldi freschi per completare successivamente il mosaico in entrata.

Intanto però, dalla Germania è arrivata un’altra piccola beffa di mercato.

Da Budapest al Leverkusen: il francese dà un altro dispiacere alla Roma

Seguito con insistenza durante tutto lo scorso anno già dal precedente team dirigenziale, un difensore francese già incrociato sul campo dai giallorossi in una delle serate più amare degli ultimi anni, ha cambiato maglia.

Ha lasciato il Siviglia, club col quale aveva vinto l’Europa League nella tanto discussa serata di Budapest contro la Roma di José Mourinho, per approdare al nuovo Bayer Leverkusen di Erik ten Hag. Che non ha badato a spese pur di ingaggiarlo.

Approfittando della pesante crisi finanziaria in cui versa il club andaluso, la società teutonica si è presentata al cospetto degli spagnoli con un assegno di 25 milioni, a cui aggiungere ulteriori 4 milioni di bonus, per il cartellino di Loic Badé, centrale difensivo transalpino fresco di esordio in Nazionale nell’ultima gara di Nations League contro la Germania dello scorso 8 giugno.

Se fino allo scorso anno l’avversario più temibile dei giallorossi nella corsa al calciatore sembrasse poter essere il Liverpool, i tedeschi hanno improvvisamente rotto gli indugi, assicurandosi un profilo ancora giovane e di grande valore.