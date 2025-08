In estate, quando fa caldo, gli esperti consigliano di mantenersi idratati. Invece che l’acqua, c’è un’alternativa più dissetante da bere.

Ogni giorno si dovrebbero bere 2 litri di acqua per mantenere il corpo idratato e in salute. Questo consiglio è ancora più utile quando fa caldo, quando il corpo perde liquidi con il sudore e a causa delle alte temperature. L’acqua non è però l’unica bevanda che si può consumare.

Anzi, esiste un’alternativa molto più dissetante per reintrodurre i liquidi velocemente. Ecco qual è emersa da uno studio recente.

La bevanda più dissetante dell’acqua

Uno studio della Saint Andrews University pubblicato sulla rivista scientifica The American Journal of Clinical Nutrition ha dimostrato che ci sono bevande migliori dell’acqua per dissetarsi e rimanere idratati più a lungo.

Lo studio, fatto da un gruppo di ricercatori scozzesi guidati dal Professor Ronald Maughan, ha provato a determinare in maniera precisa il BHI, vale a dire l’indice di idratazione delle bevande. Nella ricerca sono stati coinvolti 72 soggetti maschi che hanno bevuto a digiuno un litro di acqua naturale e una quantità equivalente di altri 3 liquidi: una soluzione reidratante orale, del latte intero e del latte scremato.

Nelle quattro ore dopo aver bevuto questi liquidi, i ricercatori hanno prelevato campioni di urina ogni volta che i partecipanti hanno urinato, determinando così l’indice di idratazione delle bevande. Il risultato è stato strepitoso perché si è visto che le bevande che contengono zuccheri, grassi e proteine favoriscano maggiormente l’idratazione dell’acqua. Infatti i macronutrienti contenuti in queste bevande permettono di rallentare lo svuotamento dello stomaco e di avere sempre a disposizione una scorta di liquidi.

L’acqua, invece, idrata rapidamente ma viene subito espulsa con l’urina. Dunque la bevanda più dissetante dell’acqua si è dimostrata essere il latte, sia quello di mucca che quello vegetale. Infatti, grazie all’alta concentrazione di sodio, riesce a trattenere i liquidi e ad andare in bagno con meno frequenza. In questo caso però bisogna fare attenzione ad evitare le bevande che contengono molti zuccheri che favoriscono una rapida disidratazione.

Ecco perché i succhi di frutta, le bibite energetiche e l’acqua gassata sono meno dissetanti della semplice acqua. Invece le soluzioni reidratanti vendute in farmacia come rimedio alla diarrea o agli stati di forte disidratazione, sono molto dissetanti. Dunque per idratarsi, specie quando fa molto caldo, oltre alla semplice acqua si può bere anche del latte (oltre a quello di mucca, buone alternative sono quello di mandorle, di cocco, di riso, purché senza zuccheri aggiunti).