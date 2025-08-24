La Juventus rischia seriamente di dire addio a questo calciatore. La proposta del Bayern Monaco spiazza tutti e chiude l’affare.

Mancano ormai sempre meno ore al debutto stagionale della Juventus. La squadra di Igor Tudor comincerà il campionato 2025/2026 contro il Parma domani sera, una gara casalinga sulla carta alla portata dei bianconeri, che potranno beneficiare anche della miglior condizione atletica, dovuta alla partecipazione estiva al Mondiale per Club.

C’è grande attesa per questa nuova Juve, che ripartirà da colui che doveva essere il traghettatore nella scorsa stagione, dopo l’esonero di Thiago Motta, ma che alla fine è stato scelto e confermato per il nuovo progetto tecnico. Peccato che la rosa juventina non sia ancora completa, con alcune mancanze evidenti soprattutto in attacco.

Vero è che la Juventus, per poter investire su un paio di nuovi innesti entro il 1 settembre prossimo, dovrà per prima cosa riuscire a cedere gli esuberi. Nico Gonzalez e Vlahovic sono gli indiziati maggiori a lasciare la Continassa. Dopo di che sarà assalto finale ad un paio di rinforzi offensivi. Uno di questi potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League, un centravanti monitorato da vicino che però nelle ultime ore pare si stia avvicinando ad un’altra big europea.

Juve, rischia di sfumare Nico Jackson: il centravanti è nel mirino del Bayern Monaco

L’ultima idea della dirigenza juventina era quella di puntare forte su un esubero del Chelsea. Ovvero il centravanti di origini senegalesi Nicolas Jackson, classe 2001 che ormai è considerato fuori dal progetto della formazione londinese. Un esubero di lusso che farebbe comodo alla Juve, alla ricerca di un’altra prima punta dopo Jonathan David.

L’intenzione del d.g. Comolli era quella di prendere Jackson con la formula del prestito con diritto di riscatto, viste le difficoltà ad arrivare al primo obiettivo offensivo Kolo Muani. Un’operazione fattibile sulla carta, ma secondo il giornalista Orazio Accomando si starebbe complicando per l’inserimento del Bayern Monaco.

La squadra tedesca, potenza economica e tecnica da sempre, si sarebbe inserita nella corsa a Nico Jackson. I bavaresi sono pronti a fare un’offerta formale al Chelsea per ottenere il cartellino del 24enne, che diventerebbe la prima alternativa in attacco ad Harry Kane. Se il Bayern dovesse fare sul serio, per la Juve ci sarebbe ben poco da fare.

Jackson si allontana dunque dalla Juve, che continua a monitorare il mercato degli attaccanti in maniera vigile. Ma il rischio di rimanere con il cerino in mano e di dover puntare nuovamente sullo scontento Vlahovic è concreto. Visto che mancano ormai solo 9 giorni alla fine della sessione estiva di mercato.