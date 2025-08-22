Una casa automobilistica molto famosa ha deciso di ritirare dal mercato un suo SUV. Ecco qual è e il motivo.

Di auto in commercio ce ne sono tante: utilitarie, SUV, station wagon. Ognuno ha la sua preferita o comunque sceglie il modello in base alle proprie esigenze (spostamenti di lavoro, spostamenti in città oppure fuori città). Negli anni sempre più case automobilistiche hanno lanciato sul mercato anche modelli ibridi o di auto elettriche.

In questo mare di alternative, una casa iconica ha decido di ritirare dal mercato un suo modello di auto, un noto SUV. Ecco qual è e il motivo.

Il SUV ritirato dal mercato e il motivo

Anche le case automobiliste più famose e iconiche “possono sbagliare” e così la Volkswagen ha dovuto ritirare un suo modello di auto, un SUV per la precisione.

Si tratta della Volkswagen ID.5, un modello elettrico pensato appositamente per il mercato orientale. Lanciata nel 2021 come “erede” della ID.4, era pensata come un SUV coupé elettrico di segmento C. Si distingue dalla precedente per la linea del tetto più bassa, in grado di conferirle un assetto sportivo. La scelta del coupé si allineava ad altri marchi ma non ha stupito.

Ed è per questo che, anche secondo quanto riportato da Autocar, Volkswagen ha deciso di interrompere la produzione entro il 2027, quando il modello giungerà naturalmente alla fine del suo ciclo di vita. Le vendite di questo modello non sono state un successo: in Finlandia, ad esempio, nel 2023 si sono registrate 1.422 nuove immatricolazioni di ID.4 contro appena 49 di ID.5. Questo conferma che i consumatori hanno premiato maggiormente la praticità e il miglior rapporto qualità-prezzo della ID.4.

Infatti il motivo di queste basse vendite è probabilmente legato al fatto che la ID5 offre meno ma ad un prezzo maggiore. Si differenzia dal modello precedente solo per il design del posteriore che, sebbene elegante, riduce la capacità di carico e penalizza l’abitabilità posteriore. Dunque la ID5 ha due difetti: minor spazio e funzionalità ma ad un prezzo superiore.

Per di più che era concepita per il mercato cinese, ricco di SUV coupé a prezzi più vantaggiosi. Dunque la Volkswagen ha deciso di ritirare dal mercato questo SUV, puntando invece a rafforzare i modelli a più alta diffusione e a garantire competitività nei segmenti chiave dell’elettrico.