Sentirsi sopraffatti e stanchi è normale, ma bastano solo 5 minuti di pausa al giorno per riuscire a ritrovare se stessi e la concentrazione.

Viviamo in un’epoca in cui spesso, ci viene chiesto di spingerci ben oltre le nostre possibilità. Dobbiamo essere sempre al 100% e dare sempre il massimo. Attivi in casa, a lavoro, presenti con amici e parenti, sempre attenti con i figli, insomma, cerchiamo di dare il meglio a tutti, senza sapere realmente che tutto questo, lentamente, ci distrugge.

Ed ecco che man man ci sentiamo stanchi, stressati, sopraffatti e demotivati da tutto quello che facciamo, al tempo stesso però sappiamo di non poter mollare la corda, e quindi entriamo in un loop vizioso che ci porta solo a perdere noi stessi. Ovviamente, mettere il piede sul freno è sicuramente la prima cosa da fare, ma a questo si potrà associare anche un piccolo trucchetto, quello dei 5 minuti di pausa che riesce a far ritrovare se stessi e la concentrazione.

Solo 5 minuti di pausa e si ritrova se stessi e anche la concentrazione persa

Durante la giornata, soprattutto se particolarmente intensa, arriverà il momento in cui si sentirà il momento di staccare un attimo, anche solo per distogliere semplicemente lo sguardo da quello che si sta facendo. Tuttavia, sempre per la smania di dare il massimo, si andrà completamente ad ignorare questo desiderio. Ebbene, è una cosa da non fare, perché sono proprio quei 5 minuti di pausa ad essere la chiave per ritrovare se stessi.

Potranno sembrare pochi o magari del tutto inutili, eppure anche solo 5 minuti per respirare profondamente, bere un bicchiere d’acqua o guardare fuori dalla finestra possono fare la differenza. Fare brevi pause migliora la resa nel lungo periodo. Studi dimostrano che lavorare in blocchi intervallati da pause è molto più efficace. Infatti, è bene ricordare, che lavorare o studiare senza sosta, comporta un calo della concentrazione. Una pausa breve aiuta il cervello a “resettarsi”, migliorando l’attenzione e la produttività al ritorno.

Staccare anche solo per pochi minuti ti permette di prendere fiato e ridurre la tensione. È un modo per evitare il sovraccarico mentale e per ritrovare il benessere con se stessi. Infine, allontanarsi un attimo da un problema può dare nuove prospettive. Infatti, le migliori idee spesso arrivano quando si smette di pensarci troppo intensamente. Ecco che quindi, anche solo 5 minuti al giorno possono fare la differenza.