Cambia il futuro di Mattia Zaccagni: l’esterno della Lazio è finito nel mirino di una big del nostro campionato e attende le offerte.

L’estate della Lazio è cominciata con un fulmine a ciel sereno, che ha sorpreso e deluso moltissimi tifosi biancocelesti. Ovvero la notizia, che sta circolando da giorni, sull’impossibilità momentanea di fare mercato in entrata.

La società di Claudio Lotito infatti è schiava del tanto chiacchierato Indice di liquidità, ovvero il rapporto tra la somma di tutto il denaro posseduto dalla proprietà, i debiti e i pagamenti da estinguere. In sintesi è l’indicatore più importante per stabilire la salute e la capacità di investimento di una società di calcio. Il suo sforamento implica il blocco del mercato, a meno di una cessione rilevante o una ricapitalizzazione.

La situazione, almeno secondo le fonti in arrivo da Formello, sembra meno complicata del previsto. Ma al momento la Lazio deve attendere sviluppi e capire quando riuscirà ad operare sul mercato in entrata. Nel frattempo non mancano le indiscrezioni sui calciatori di proprietà biancoceleste che potrebbero partire e consegnare un certo tesoretto in cassa.

Zaccagni sacrificato dalla Lazio? Intanto Antonio Conte lo mette nel mirino

Tanti i calciatori della rosa di Maurizio Sarri che fanno gola alle big italiane ed internazionali. A cominciare dal difensore Gila, passando per il talento di centrocampo Rovella fino al centravanti argentino Castellanos. Ma a breve potrebbe essere recapitata a Formello un’offerta concreta per un altro calciatore di rilievo.

Parliamo di Mattia Zaccagni, esterno d’attacco della Lazio che è finito nel mirino del Napoli. La squadra campione d’Italia vuole acquistare almeno un paio di ali offensive per permettere ad Antonio Conte di affrontare tutte le competizioni con una rosa completa. Tra i profili individuati dal tecnico leccese c’è anche quello dell’ex Verona.

La conferma è arrivata dall’esperto di mercato azzurro Armando Areniello, intervistato su 1 Station Radio. Parole chiare quelle sull’opzione Zaccagni, che come detto è uno dei preferiti di Conte: “Con ogni probabilità, gli esterni a disposizione di Antonio Conte saranno due. Vedremo, oltre a Noa Lang, se ci sarà anche Ndoye. Ma è stato sondato anche Zaccagni, come già accaduto a gennaio“.

L’interesse del Napoli per Zaccagni non nasce da questa sessione estiva, visto che già dopo l’addio di Kvaratshkelia a gennaio scorso gli azzurri si erano interessati al laziale. Ma Lotito ha sempre considerato incedibile il proprio numero 10. La situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni, soprattutto se la società partenopea dovesse presentarsi a Formello con un’offerta davvero intrigante. Che sia proprio l’esterno classe ’95 a rimpolpare le casse di casa Lazio?