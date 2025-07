Rivoluzione fra le chat di WhatsApp: nulla sarà più uguale per gli utenti che usano questa app ed ecco a cosa si dovrà dire addio.

WhatsApp è una delle app più amate e usate al mondo per comunicare con persone vicine e lontane in tempo reale. Tramite questa ci si potranno scambiare messaggi, foto, video, auto, note audio, note video ma anche aggiornare il proprio stato con foto, video e musica.

Dal team di WhatsApp vengono poi lanciati di frequente degli aggiornamenti per migliorare l’esperienza degli utenti e la loro sicurezza. E così di recente è arrivata una vera rivoluzione tra le chat. Ecco a cosa dovranno dire addio coloro che utilizzano la famosa app di messaggistica istantanea e le novità.

Rivoluzione delle chat su WhatsApp

Gli utenti di WhatsApp saranno ben contenti dell’ultima funzione in fase di test sull’app di messaggistica istantanea che, di fatto, rivoluziona le chat. Gli utenti potranno dunque dire addio al caos, per avere invece delle chat più organizzate e ordinate.

Infatti Whatsapp sta testando su iOS una nuova funzione che introduce il supporto alle risposte in thread (che è già presente da tempo nella versione Android dell’app). Per ora questa funzione è in fase di test nella versione beta e non è attiva per gli utenti finale. Almeno non per ora… infatti è probabile che questa funzionalità verrà lanciata presto per la felicità degli utenti.

Con le risposte a thread, Whatsapp offrirà una modalità più ordinata per gestire le conversazioni complesse all’interno di una chat, distinguendole dal flusso principale. In pratica, quando un messaggio riceve delle risposte, comparirà un piccolo indicatore numerico che segnalerà quante repliche sono presenti. Una volta toccato, si arriverà ad una schermata secondaria dove verrà mostrato l’intero filo della conversazione legato a quel messaggio.

Questo è molto pratico perché distinguerà le conversazioni del flusso principale da quelle in thread. Inoltre pare che un’altra funzione di WhatsApp che arriverà presto sarà quella dei riassunti generati dall’AI, un modo utile e pratico per non perdere nemmeno un messaggio di una conversazione molto lunga.

Dunque gli utenti che sono abituati ad utilizzare WhatsApp ogni giorno potranno dire addio al grande caos delle conversazioni e dare il benvenuto all’ordine tra le chat. Questa nuova funzionalità che arriverà a breve permetterà di rivoluzionare le chat ed averle ordinate e organizzate.