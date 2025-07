Chi sarà a Roma durante questo weekend potrebbe trovare diversi disagi nella circolazione per via dello stop per diverse ore. Ecco cosa sapere.

Chi abita a Roma è abituato al traffico intenso nelle ore di punta ma anche ai disagi nella viabilità nel caso di grandi eventi oppure di lavori. È chiaro, nella Capitale si tengono sempre concerti, summit, eventi importanti e i lavori sono all’ordine del giorno per migliorare le esperienze dei cittadini e anche dei tanti turisti che arrivano qui.

E allora il prossimo weekend a Roma sarà di fuoco e non solo per le temperature altissime, ma anche per lo stop indetto alla circolazione. Ecco allora le informazioni migliori per muoversi nella Capitale.

Come muoversi a Roma durante lo stop alla circolazione nel weekend

Questo weekend sarà di fuoco a Roma e chiunque si dovrà spostare tra le strade della Capitale farebbe meglio a conoscere le informazioni per la viabilità per non incorrere in disagi. Sabato 12 e domenica 13, luglio, infatti, ci sono diversi eventi in programma nella città eterna.

Infatti ci sarà la tre giorni di sfilate dell’Alta Moda e degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Dunque via Veneto, tra Porta Pinciana e via Boncompagni, resterà chiusa al traffico dalla mezzanotte tra venerdì e sabato e sino alle 07:00 di domenica 13 luglio. Nella giornata di sabato poi fra le 18:00 e le 22:00 la strada chiuderà tra via di Porta Pinciana e via Ludovisi.

Per l’occasione saranno deviate le linee 52, 53, 61, 63, 80, 83, 100, 150F, 160, 590, C3, nMa e n201 e cancellate, temporaneamente, più di 10 fermate. Non solo, ma ad Ostia, sempre sabato 12 luglio, si terrà il Lazio Pride, con partenza del corteo alle ore 12 da piazzale della Stazione di Lido Centro.

La sfilata percorrerà viale Paolo Orlando, viale della Vittoria e lungomare Paolo Toscanelli fino ad arrivare a piazzale dei Ravennati. Subiranno modifiche alla circolazione le linee 01, 04, 05, 05P, 05B, 06, 014, 062, C4 e C13. Poi, dalle 16 alle 19 di domenica 13 luglio, il corteo si sposterà in centro, precisamente da piazza Vittorio Emanuele II si snoderà su via dello Statuto, largo Brancaccio, via Giovanni Lanza, Via Cavour, largo Corrado Ricci, per arrivare a via dei Fori Imperiali.

Dunque sono previste deviazioni per le linee 16, 75, 360, 590, 649, 714, C3. Poi, ci saranno chiusure anche per gli interventi dovuti in via della Balduina a causa della voragine aperta. In particolare resterà chiuso il tratto da piazza della Balduina e via Duccio Galimberti tra i civici 24 e 18.

Ma non è finita qui perché, sempre nella giornata di sabato 12 luglio, per interventi di potatura dei platani, in viale Trastevere sarà chiusa la corsia da via Dandolo a via Saffi, mentre su viale Aventino la chiusura interesserà la corsia tramviaria tra Porta Capena e piazza Albania. La linea 8 verrà sostituita con i bus sull’intero percorso.

Inoltre, tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere, la linea 3 viaggerà su bus, mentre i tram saranno in servizio tra Porta Maggiore e Valle Giulia. Domenica, invece, ci saranno lavori sulla rete aerea di viale Regina Margherita, all’altezza di via Nomentana e per tutto il giorno sarà interrotto il suo funzionamento.

Limitazioni per le linee 781, 3L e 19L. Nel weekend, via di Passo Lombardo resterà chiusa nel tratto tra via Jerome Carcopino e viale Jean Paul Sartre. Inoltre la circolazione e la fermata sarà vietata da via Somaini al civico 314.

Domenica 13 luglio ci saranno dei concerti che cambieranno ancora la viabilità. Quello di Ultimo verrà trasmesso in largo Paolo Panelli su Ledwall. Per l’occasione, dalle ore 08:00 sarà vietato il transito e la sosta nella zona e ci saranno modifiche alla circolazione anche nel tratto compreso dalla rotonda con via Diego Fabbri a largo Paolo Panelli.

Per il concerto live all’Olimpico del cantante, sarà vietato il transito in piazzale della Farnesina nel tratto compreso tra Viale Paolo Boselli e Viale Antonino di San Giuliano-Via Alberto Blanc -Via Tommaso Tittoni-Via Paolo Boselli-Viale della Macchia della Farnesina-Largo Ferraris IV- In occasione di particolari eventi, d’intesa con il dirigente dei servizi di ordine pubblico, istituzione del divieto di transito su Via Edmondo de Amicis e su Ponte Duca D’Aosta. Infine, domenica 13 luglio è previsto anche il concerto di Lazza per il Rock in Rome all’Ippodromo delle Capanelle.

Per raggiungere l’Ippodromo è possibile utilizzare, fino alle 02:00, la linea 664. Insomma, è prendere nota di tutte queste informazioni per non incorrere in disagi in questo weekend di fuoco.