Con questi voli low cost da 12 euro ti regali una vacanza da sogno nella gemma del Mediterraneo. Ecco di quale località si tratta.

Ci sono sempre tante persone che si riducono all’ultimo per prenotare le vacanze estive. A pochi giorni dall’inizio di agosto, però, è ancora possibile approfittare di offerte last minute e voli low cost per raggiungere alcune località meravigliose dell’Italia e del resto del mondo.

Chi vuole trascorrere una meta da sogno all’insegna del relax e del divertimento deve approfittare subito dei voli low cost da 12 euro per visitare quella che viene definita la perla del Mediterraneo. Ecco di quale meta si tratta.

I voli low cost per raggiungere la gemma del Mediterraneo

In un’estate in cui si fanno sentire gli aumenti dei prezzi presso gli stabilimenti balneari e le strutture ricettive, forse non è ancora tutto perduto. Sì, perché ci sono alcuni voli low cost dai principali aeroporti italiani (Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Malpensa, Linate e Bergamo) che permettono di raggiungere delle località meravigliose a prezzi contenuti.

Ad esempio a partire da 12 euro si può raggiungere la gemma del Mediterraneo, vale a dire la bellissima Valencia, in Spagna, partendo dall’aeroporto di Roma Fiumicino. Questa è una città molto vibrante dove si mischiano antico e moderno e si sentono prepotenti le influenze arabe. Da non perdere la Cattedrale di Valencia e la Torre del Miguelete ma anche le due piazze principali, Plaza de la Virgen e Plaza de la Reina. Per scoprire la città più autentica, imperdibile è il Mercado Central mentre fra i musei, la Città delle Arti e delle Scienze (Calatrava) e l’Oceanogràfic, uno degli acquari più grandi d’Europa.

Dato che questa è la gemma del Mediterraneo, facilmente si potranno raggiungere le spiagge di Malvarrosa e Las Arenas. Insomma questa è la meta perfetta per l’estate. Sempre a partire da 12 euro si può raggiungere Katowice in Polonia. Voli low cost anche per Lione, in Francia, e l’isola di Malta. Da Milano ci sono voli convenienti per Sofia e Bucarest (a 14 euro) e Barcellona (da 45 euro). Insomma, ci sono davvero tante opzioni per viaggiare quest’estate pagando molto.

Per risparmiare è conveniente fare due ricerche separate, per la partenza e per il ritorno. Inoltre, se non si è vincolati ad alcun periodo particolare e si può optare per date flessibili è ancora meglio perché si potrà viaggiare davvero quando i voli costano di meno (meglio se di martedì o mercoledì). Inoltre, con la funzione “ovunque” si potrà raggiungere una meta da sogno pagando poco, senza imporsi una destinazione ma da veri viaggiatori in cerca di avventure sotto il cielo.