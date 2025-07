1 euro per dei viaggi da sogno? Sembra un sogno ma è la realtà e si possono acquistare anche al supermercato.

Sono tantissime le persone che hanno la passione per i viaggi e che ogni anno si regalano almeno un’avventura in una località italiana o all’estero. Si sa però che, come le bollette, i generi alimentari ed altri prodotti, anche i voli e gli alberghi sono aumentati di costo, e così anche il prezzo della benzina per chi viaggia in auto.

Per fortuna si può approfittare di alcune offerte last minute e non solo… Infatti è possibile fare dei viaggi da sogno con solo 1 euro. La novità è che si possono acquistare anche al supermercato mentre si fa normalmente la spesa. Ecco la svolta per regalarsi delle meravigliose vacanze.

Come fare viaggi da sogno a 1 euro

Chi ama viaggiare e lo vuole fare senza pensieri, in maniera smart e flessibile, non può non scegliere Telepass Grab&Go. Basta un euro per approfittare della novità del telepedaggio smart e senza canone, pensato soprattutto per i viaggiatori occasionali.

La comodità è che si può acquistare sia online, ad esempio su Amazon, sia in diversi negozi fisici, come nei negozi della grande distribuzione e dell’elettronica di consumo e perfino nei supermercati. Presto arriverà elle stazioni di servizio, negli hotel e negli impianti sciistici. Con questo modello anche chi viaggia solo saltuariamente e non ha un contratto fisso può saltare la fila al casello.

In pratica si paga solo quando si usa (on demand), si attiva dallo smartphone in pochi secondi tramite app, sfruttando la tecnologia NFC per associare il dispositivo alla targa, e non ha canone mensile. È in pratica un accessorio tech pensato non per i pendolari o i professionisti dell’autotrasporto (come il Telepass tradizionale), ma per gli studenti fuori sede, gli expat di ritorno, i turisti stranieri, i lavoratori itineranti, che non vogliono perdere tempo al casello.

Telepass Grab&Go permette anche di accedere ai principali servizi della piattaforma, come il pagamento dei parcheggi convenzionati, il transito sui traghetti per lo Stretto di Messina, le notifiche smart e la gestione di due targhe contemporaneamente. Si può fare tutto questo tramite l’app di Telepass. Insomma con solo 1 euro si potranno fare viaggi da sogno senza fila e attese al casello.

Telepass Grab&Go è pensato per chi, quando viaggia, vuole comodità ed è smart. Costa 29,90 euro più 15 euro di attivazione (ora in promozione e restituiti sul credito), non ha costi fissi e si paga solo quando si usa.