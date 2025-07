Il giocatore argentino, deludente nella sua prima stagione alla Juve, è al centro di un clamoroso scambio col club nerazzurro

Più che nei numeri – anch’essi poco lusinghieri, visto che parliamo di un bottino fatto di 5 gol e 5 assist in 35 gare spalmate su tutte le competizioni) – è stata l’invisibilità in campo, la scarsa determinazione, la sensazione che non possedesse quel famoso DNA Juve ad averlo etichettato come flop.

Arrivato, dopo una lunga trattativa condotta dall’allora Football Director bianconero Cristiano Giuntoli, alla Juve per una cifra complessiva (tra prestito ed obbligo di riscatto) di 36,5 milioni, Nico Gonzalez ha deluso nella sua prima esperienza alla Continassa.

A render difficile l’ambientamento ci hanno poi pensato altri due ordini di fattori: innanzitutto le eccessive rotazioni decise da Thiago Motta, che ha faticato da subito a trovare l’ossatura di una squadra titolare; in secondo luogo gli infortuni (una costante nella carriera del classe ’98) che hanno limitato il suo apporto alla causa.

Le cose sono andate meglio quando, per le ultime 9 gare di campionato, Igor Tudor è subentrato all’allenatore oriundo, reo di aver fallito tutti gli obiettivi stagionali. Sebbene il sudamericano abbia finalmente mostrato sprazzi del suo indubbio talento, la successiva esperienza al Mondiale per Club avrebbe definitivamente convinto la dirigenza bianconera della non indispensabilità dell’esterno argentino.

Nico Gonzalez, secondo le ultime indiscrezioni, è di fatto sul mercato, col nuovo DG Damien Comolli che pare disposto addirittura ad accettare una minusvalenza a bilancio pur di privarsi dell’ex Fiorentina.

Scambio con cash e addio Nico: affare coi nerazzurri

Nelle ultime ore si starebbe facendo largo una pista che sarebbe poco definire suggestiva. Già apprezzato e seguito per la sua duttilità e per le grandi capacità mostrate all’ancor tenera età di 20 anni, Marco Palestra, giovane promessa dell’Atalanta, è finito nelle mire della dirigenza juventina.

Consapevole che in quel ruolo un altro giovane prospetto come Nicolò Savona potrebbe essere ceduto (a dispetto del rinnovo di contratto firmato a metà giugno) a causa dell’insistente pressing dei club di Premier, la Juve potrebbe cautelarsi con un profilo del tutto simile per età e per margini di miglioramento.

Dall’altra parte il club orobico, che già ha perso sul mercato Retegui, e che ha stretto giro di posta potrebbe cedere Lookman all’Inter, apprezza il profilo di Nico Gonzalez, che potrebbe verosimilmente prendere il posto del nigeriano nello scacchiere tattico di Ivan Juric.

Ecco che allora si aprirebbe la possibilità di intavolare uno scambio che vedrebbe l’argentino all’Atalanta in cambio del cartellino del classe 2005 (che ha già accumulato 9 presenze in A nella passata stagione) e un conguaglio di almeno 5-6 milioni a favore della ‘Vecchia Signora‘. Fantamercato? Nemmeno troppo…