Il nome caldo di queste settimane di calciomercato è sicuramente quello di Lookman. Il giocatore vuole lasciare l’Atalanta e molte squadre in Italia sono in contatto con i procuratori del calciatore, pronte ad accontentare le loro richieste per accaparrarsi le prestazioni di uno degli esterni più forti della Serie A. Inter e Napoli sono però le uniche due squadre con un portafoglio abbastanza ricco da poter pagare il prezzo del cartellino del giocatore. L’Inter è favorita, anche se la distanza tra la società nerazzurra e le richieste della dirigenza della Dea è enorme. Il Napoli ha un problema numerico in rosa invece, come sottolinea Marco Giordano: Lookman, il Napoli è interessato. Deve uscire dall’Atalanta, si può andare a prendere. I procuratori trattano con diverse squadre. Ci sono preaccordo con diverse squadre per quanto riguarda il contratto del giocatore, ma l’Atalanta chiede cifre molto alte. Il Napoli dovrà prima cedere Raspadori, se non sarà ceduto non si potrà procedere agli acquisti. Infatti i posti in lista sono già occupati al momento“.

Per l’Inter è il primo obiettivo di mercato, Andrea Sereni: “Lookman è il primo obiettivo dell’attacco dell’Inter, Chivu vuole cambiare modulo, giocando con due trequartisti e una punta. Uno dei due dovrebbe essere Lookman, ma domanda e offerta per il cartellino sono molto distanti. L’Inter offre 40 milioni mentre la Dea chiede più di 50 milioni. La volontà del calciatore può fare la differenza, perché il giocatore vuole andare all’Inter”.