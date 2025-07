Da Ikea è in vendita un oggetto versatile che costa solo 8,50 euro e che si può mettere in ogni angolo di casa. Ecco perché tutti lo stanno comprando.

Tante persone si recano ogni giorno da Ikea per comprare mobili per arredare la propria casa: qui si trovano infatti soluzioni per ogni ambiente. Belle, eleganti, funzionali anche per organizzare piccoli spazi e a prezzi accessibili, adattabili a case dallo stile moderno oppure classico. Insomma, si trovano proposte per ogni abitazione.

Attualmente è in vendita anche un oggetto versatile che si può mettere in qualsiasi angolo di casa e che costa solo 8,50 euro. Ecco di quale si tratta.

L’oggetto in vendita da Ikea a 8,50 euro

Ogni angolo della propria casa è giusto per questo mobile versatile e funzionale di Ikea: costa solo 8,50 euro e quindi se ne può comprare anche più di uno, in base alle esigenze che si hanno. Si tratta dello scaffale VESKEN.

Con dimensioni di 37x23x10 cm, sta bene ovunque, anche negli spazi più piccoli. È composta da diversi ripiani per poterci posare prodotti da bagno, oggetti piccoli ma è funzionale anche in cucina, ad esempio come mini dispensa, oppure in un ripostiglio per sistemare attrezzi e utensili.

È facile e veloce da montare perché basta agganciare le diverse parti tra loro. Quindi non ci sarà bisogno di usare dei attrezzi. Grazie al bordo rialzato di ogni mensola, i prodotti messi sopra non potranno mai cadere. Si può mettere anche in doccia per appoggiare i prodotti per lavarsi, dato che ha i fori sui ripiani che fanno scorrere l’acqua.

È realizzato in polipropilene, in gran parte riciclato: questo è un materiale resistente, elegante ma soprattutto che necessita di poche cure. Basterà asciugarlo con un panno pulito e pulirlo con un panno inumidito con acqua ed eventualmente un detergente senza abrasivi o sapone.

Lo scaffale di Ikea VESKEN è disponibile nei colori bianco e nero e si dimostra dunque abbinabile a qualsiasi ambiente o angolo di casa. Costa solo 8,50 euro, quindi se ne può comprare anche più di uno, da sistemare ovunque, anche in un piccolo angolo della propria abitazione.

È quel mobile che sta bene con tutto e per sistemare tutto, un passepartout per ogni ambiente, per organizzare oggetti, soprammobili, conserve, cibo, prodotti per il bagno o la cucina in maniera ordinata.