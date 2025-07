Il caldo rovente sta tornando: in questa data bisogna fare attenzione perché le temperature raggiungeranno quasi i 40 gradi.

Nei prossimi giorni il caldo rovente tornerà prepotentemente nella nostra Penisola. In questi giorni c’è stata una lieve tregua, tanto che in molte città italiane, pur facendo caldo, si è tornati a respirare un po’. Ma questo idillio sta per finire perché in una data molto prossima le temperature toccheranno quasi i 40 gradi.

Bisogna prestare attenzione soprattutto alle persone più fragili, come anziani e bambini, che potrebbero risentire particolarmente del gran caldo e farebbero bene a rimanere in casa e a restare idratati bevendo abbondante acqua, per scongiurare il rischio di colpi di calore. In ogni caso, ecco quali sono le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Temperature quasi di 40 gradi in questa data

In questa data in Italia si potranno toccare temperature di quasi 40 gradi. Un caldo rovente investirà infatti la nostra Penisola e ad essere maggiormente tutelate dovranno essere quelle persone più gracili, come anziani e bambini.

Il meteo infatti sarà caratterizzato dal rinforzo dell’anticiclone nella prima parte della settimana, che si contraddistinguerà con la risalita di correnti calde di estrazione nord africana che affluiranno verso il bacino del Mediterraneo. Quindi, già da lunedì le temperature sono aumentate e così sarà fino alla metà della settimana.

In particolare nella giornata di mercoledì si toccheranno quasi i 40 gradi sul Tavoliere delle Puglie, nel Materano, nel Cosentino e nelle zone interne della Sicilia. Qui si registreranno infatti temperature di 38 gradi. Anche in altre zone del nostro Paese, le temperature saranno roventi, con punte di 35 gradi, sulle zone interne del Lazio, in Umbria, in Emilia e al Nordovest.

Un calo delle temperature, invece, avverrà sul Triveneto, a causa dell’ingresso di un impulso moderatamente instabile dall’Europa centrale. Questa instabilità scivolerà da giovedì anche al sud con correnti più fresche che faranno scendere lievemente le temperature fino a venerdì. In seguito nel fine settimana, ci sarà un rinforzo dell’anticiclone e dovrebbe esserci un nuovo rialzo delle temperature.

Insomma, tutti attenti alla data di mercoledì che sarà la più calda di tutte, con punte di 38 gradi in diverse zone d’Italia. Poi giovedì e venerdì ci sarà un lieve calo delle temperature, che però dovrebbero risalire nel fine settimana. Insomma, quest’estate si conferma ancora una volta molto molto calda.