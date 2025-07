Grande e sorprendente ritorno in Serie A per Sandro Tonali: possibile operazione in vista con il Newcastle che prevede uno scambio.

I tifosi del Milan ancora criticano la propria società per la scelta forse più impopolare degli ultimi anni sul mercato. Ovvero la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per quasi 70 milioni di euro, concretizzatasi nell’estate 2023.

Tonali infatti era considerato non solo uno dei migliori centrocampisti della Serie A italiana, ma anche un punto di riferimento per la tifoseria rossonera, un calciatore legatissimo a questi colori e pronto a dare l’anima per il Milan. Eppure il gruppo Redbird ha scelto di sacrificare il classe 2000 cedendolo in Premier League, in cambio di una plusvalenza assoluta.

La speranza dei supporter rossoneri è di rivederlo un giorno in Italia, con la maglia del Diavolo addosso. Un possibile rientro in Serie A per Tonali non è un’utopia, ma a provarci seriamente sembra essere un’altra squadra, una rivale diretta del Milan. Infatti è la Juventus che sta preparando un assalto concreto al centrocampista ex Brescia, sfruttando anche una possibile contropartita tecnica.

Juventus, sacrificio Savona per arrivare a Tonali

La Juve è da inizio estate che ha messo nel mirino Tonali, come obiettivo massimo per migliorare il centrocampo. Un’operazione che in casa bianconera sanno bene essere difficile e molto costosa, visto che l’ex Milan è considerato uno dei migliori talenti del Newcastle.

Ma gli ultimi sviluppi possono essere favorevoli alla squadra di Igor Tudor. Infatti i Magpies hanno mostrato interesse per un giovane talento bianconero, il terzino italiano Nicolò Savona, calciatore classe 2003 cresciuto nel vivaio della Juve. L’idea è quella di sfruttare l’interessamento del Newcastle per imbastire una trattativa di scambio per arrivare a Tonali.

Savona viene valutato intorno ai 15 milioni di euro; la Juventus potrebbe mettere sul piatto il cartellino del difensore più altri 45 milioni cash per ottenere il sì del Newcastle. Un’offerta che potrebbe convincere in qualche modo gli inglesi, mentre lo stesso numero 8 nativo di Lodi sembra attratto dall’idea di tornare in patria, proprio nella stagione che porterà al Mondiale 2026 negli States.

Come già detto, Tonali ha lasciato l’Italia nel 2023, dopo tre stagioni da protagonista con il Milan ed uno Scudetto vinto. Il Newcastle ha avuto fiducia nel centrocampista, nonostante la lunga squalifica come colpevole di un giro di scommesse sportive illecite su partite di calcio. Nell’ultima stagione è tornato protagonista con 29 presenze e 4 reti in Premier League, riprendendosi il posto da titolare sia con gli inglesi sia con la maglia della Nazionale italiana.