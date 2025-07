Il trucco dell’aglio sulla porta di casa è davvero geniale: in poche mosse si potrà risolvere un comunissimo problema.

L’aglio è uno di quegli alimenti che in cucina è davvero fondamentale. Grazie al suo sapore, infatti, riesce a donare quel tocco in più a tantissime preparazioni che facciamo quotidianamente. Ma non solo, perché oltre ad essere un ottimo insaporitore, l’aglio è anche un valido alleato per il nostro benessere fisico.

Quando l’aglio viene schiacciato o tritato, si attiva un composto chiamato allicina, che ha potenti proprietà antibatteriche, antivirali, antifungine e antiossidanti. L’allicina è anche responsabile del tipico odore pungente. Ma non è tutto, perché l’aglio è anche capace di ridurre la pressione sanguigna, può ridurre colesterolo totale e LDL (“cattivo”), senza influenzare quello HDL (“buono”) e può anche prevenire l’aterosclerosi, rallentando l’accumulo di placche nelle arterie. Insomma, consumare regolarmente l’aglio ha dei benefici non indifferenti.

Aglio sulla porta di casa? Mettilo subito e in un attimo risolverai un fastidioso problema

Ma l’aglio non è ‘solo’ questo, ma nasconde anche degli utilizzi alternativi davvero geniale. A differenza di quello che si possa pensare, infatti, ha degli usi che nulla hanno a che vedere con la cucina. Uno dei più sorprendenti è proprio quello che si verifica nel momento in cui andremo a mettere dell’aglio sulla porta di casa.

In estate, quando le temperature iniziano a diventare piuttosto alte, sono tantissimi gli ‘ospiti indesiderati’ che avremo in casa. Non solo insetti come formiche, api e zanzare, ma anche gechi e lucertole che entreranno indisturbate in casa. Per evitare che questo accada, esiste un rimedio davvero geniale che prevede proprio l’utilizzo dell’aglio.

Per poter allontanare da casa gechi e lucertole, si dovrà preparare un infuso con acqua e aglio, mettere tutto all’interno di un flacone spray e vaporizzare la miscela lungo le soglie di porte, finestre e balconi, non dimenticando, ovviamente, la porta d’ingresso. L’allicina contenuta nell’aglio, andrà a sprigionare un odore sgradevole per questi piccoli esserini, che ci penseranno su due volte prima di entrare ancora in casa.

Se invece volete un rimedio ancora più veloce ed efficace, si potranno sistemare dei pezzettini di aglio e cipolla nei vari angoli di casa, e anche in questo caso fungeranno da repellente naturale contro le lucertole.