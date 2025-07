Gianmarco Tamberi sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro professionale. L’altista marchigiano finalmente può dare l’annuncio.

Momento delicato e di svolta per la carriera di Gianmarco Tamberi. Uno degli atleti italiani più forti e talentuosi degli ultimi anni, accompagnato sempre dal suo carattere particolarmente sopra le righe. Il campione di salto in alto deve prendere delle decisioni importanti per il futuro.

Riflessioni e dubbi per Tamberi su cosa fare da ‘grande’. Il fuoriclasse di Civitanova Marche viene da un’annata di alti e bassi, soprattutto a causa del risultato alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024. Un appuntamento che Gimbo ha dovuto quasi bypassare a causa delle forti coliche renali che lo hanno debilitato alla vigilia della gara di salto. Una delusione che ha portato il 33enne a pensare seriamente al ritiro.

Nelle ultime settimane Tamberi ha dovuto dunque fare un repulisti generale di tutto ciò che ha vissuto in passato e concentrarsi soltanto sulle motivazioni e sugli obiettivi nel proprio futuro professionale. Oggi finalmente l’altista marchigiano ha sciolto le riserve ed annunciato cosa intende fare nei prossimi anni.

Tamberi ha deciso: punta il Mondiale di Tokyo e le Olimpiadi di Los Angeles

Intervenuto a margine del premio Fair Play Menarini a Firenze, Gianmarco Tamberi ha dunque parlato chiaramente di ciò che intende fare in vista del prossimo futuro, allontanando di fatto l’ipotesi di un ritiro dalle scene.

“Ci ho pensato molto, non avrei continuato se fosse stato solo per un mondiale o solo per un europeo, quindi la scelta era tra smettere o continuare per quattro anni. Quando Chiara mi ha detto che aspettavo una bambina mi ha dato la forza di reagire, di andare avanti, di riprovarci, di far vedere che le difficoltà si affrontano”.

Parole chiare e anche molto dolci, che collimano la sua voglia di continuare a gareggiare con la prossima paternità, visto che lui e sua moglie Chiara Bontempi ad agosto diventeranno genitori. I prossimi obiettivi di Tamberi sono i Mondiali di atletica leggera a Tokyo e soprattutto le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles.

“Mi sto preparando proprio per il Mondiale di quest’anno mi sto mettendo sotto, le risposte sono positive, speriamo. Sono stati dei mesi diversi, quelli di fine 2024, in cui ho cercato più di risolvere dei problemi fisici che mi portavo dietro da anni per poter puntare a Los Angeles, però chiaramente adesso il Mondiale si avvicina, i tempi stringono e la voglia di far bene c’è“.

Ottima notizia dunque per tutti gli appassionati di atletica ed in particolare di salto in alto. L’Italia continuerà per i prossimi anni a puntare e supportare Tamberi, uno dei talenti assoluti che il nostro sport ci ha regalato.