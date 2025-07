I viaggiatori che sono abituati a prendere l’aereo sono su tutte le furie per questo nuovo divieto. Ecco cosa non potranno più fare.

Sono tanti gli italiani che andranno in vacanza in aereo quest’estate e molti altri sono abituati a prendere voli durante tutto l’anno per viaggi di piacere o di lavoro. Fra le tante cose che i viaggiatori non possono portare o fare in aereo, se ne aggiunge un’altra.

Infatti da oggi è assolutamente vietata una nuova cosa e questo divieto chiaramente limita ancora di più le libertà di chi è abituato a spostarsi con l’aereo. Ecco di cosa si tratta e perché questo nuovo obbligo ha portato su tutte le furie diverse persone.

Cosa è vietato fare in aereo da oggi

Viaggiare in aereo è comodo per raggiungere in meno tempo tante località in alternativa ai treni e alle auto. Non solo, ma permette anche di conoscere nuovi posti approfittando spesso di tariffe vantaggiose. Eppure, chi viaggia con questo mezzo di trasporto sa che ci sono tanti regolamenti, anche molto stringenti, da seguire.

E nell’ambito di queste norme, si inseriscono sempre nuovi divieti come l’ultimo introdotto da diverse compagnie aeree molto importanti, come KLM, Ryanair, EasyJet e Virgin Atlantic, che stabilisce che non si possa più portare in cabina il caffè caldo acquistato in aeroporto. Coloro che si presenteranno con la tazza o il bicchiere di caffè in mano dovranno buttarli via oppure berli tutti prima di salire sul velivolo, e non è ammessa alcuna eccezione.

Secondo molti questa è semplicemente una mossa per aumentare le proprie vendite (di caffè) a bordo ma secondo gli operatori che hanno imposto lo stop, questo è semplicemente l’ennesimo modo per tutelare la sicurezza dei passeggeri. Infatti ci sono stati diversi casi in cui alcuni viaggiatori con in mano caffè e i bagagli, abbiano rovesciato la bevanda calda su altri passeggeri, causando loro delle ustioni.

In secondo luogo, molte persone nascondono nel caffè degli alcolici (che non sono ammessi in aereo) e dunque con questo divieto si vorrebbe impedire proprio questa pratica. Dunque questo del caffè è un altro divieto sui liquidi imposto sui voli, dopo l’obbligo di portare con sé al massimo 100 millilitri di liquido nel bagaglio, da inserire all’interno di un sacchetto trasparente e richiudibile con dimensioni massime 18×20 cm e con capacità massima di 1 litro.

Nel bagaglio che viene imbarcato si possono portare contenitori di dimensioni maggiori, ma questi devono essere imballati e sigillati. Alcune compagnie aeree vietano di portare più di 10 litri di liquidi anche in stiva, quindi è bene informarsi sulle politiche in vigore, compagnia per compagnia.