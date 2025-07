Prima di prendere il prossimo volo, un addetto ai bagagli svela cosa non si dovrebbe mai fare con la propria valigia: è un gesto che fanno tutti.

Ormai manca davvero poco per iniziare ufficialmente le prossime vacanze estive. C’è chi magari ha preferito partire ora, evitando la ressa e la calca di agosto e sfruttando anche prezzi nettamente più inferiori e chi invece, per ovvie ragioni, dovrà per forza attendere ancora qualche settimana prima di poter mettere l’interruttore su OFF per qualche settimana.

Una delle cose più importanti da fare in vista di una prossima partenza, è ovviamente la preparazione dei bagagli. All’interno dovrà esserci tutto il necessario e rispettare le normative vigenti se si usa come messo di trasporto l’aereo. Infatti, ancora oggi, volare è il modo che i viaggiatori scelgono maggiormente per raggiungere la destinazione.

Ecco cosa non bisogna mai fare con la propria valigia prima di arrivare in aeroporto

Sono diverse le ‘regole’ da rispettare per quanto riguarda i bagagli da portare in aereo. Prima di tutto per poterli salire a bordo devono rispettare determinate misure e peso, che variano in base alla compagnia aerea. Se invece vanno nella stiva, in questo caso bisognerà accertarsi che all’interno non ci sia nulla di vietato e anche in questo caso si dovrà fare attenzione al peso. Ma non è tutto, perché ascoltando un addetto ai bagagli nell’aeroporto è emerso dell’altro, ossia, cosa non bisogna mai fare con la valigia in aeroporto.

Una delle cose che più ci preoccupa una volta arrivati a destinazione è quella di recuperare il proprio bagaglio sperando che non sia andato altrove. E proprio per rendere il riconoscimento più veloce, spesso tendiamo ad attaccare alla valigia dei piccoli nastri come segno per individuarla subito. In realtà, stando a quanto riferito dall’addetto ai bagagli, questo è un gesto che non andrebbe mai fatto. Ma perché tutto questo?

In pratica, i nastri che leghiamo alle valigie per aiutarne l’identificazione possono causare problemi durante la scansione nella sala bagagli e di conseguenza dovranno poi essere controllati a mano, il che ritarda tutto il processo e potrebbe anche far partire il volo senza che prima possa essere stata caricata la valigia. Ecco che quindi, un gesto in apparenza banale, può tramutarsi in un serio problema.