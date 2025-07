Gli esperti non hanno dubbi per avere capelli sani, forti e lucenti, ecco ogni quante volte bisogna fare realmente lo shampoo: la risposta nessuno la immagina.

Fare lo shampoo è importante per diverse ragioni legate alla salute del cuoio capelluto, all’igiene personale e all’aspetto estetico. Prima di tutto un regolare lavaggio non solo elimina lo sporco, ma può anche prevenire, forfora (causata spesso da eccesso di sebo o funghi), prurito e irritazioni o dermatiti.

Pulire regolarmente i capelli e il cuoio capelluto può aiutare a ridurre la rottura dei capelli, favorire la crescita sana, migliorare la lucentezza e la morbidezza. Inoltre, avere capelli sempre ben puliti aiuta anche lo styling, in quanto lo shampoo elimina i residui di prodotti come gel, lacca o cera. Infine, c’è ovviamente la componente estetica, capelli puliti vuol dire soprattutto avere un’immagine ben curata e ordinata.

Shampoo, ecco ogni quanto andrebbe fatto secondo gli esperti: la risposta nessuno la immagina

Non serve spiegare come uno shampoo deve essere effettuato, lo facciamo tutti da sempre e sappiamo benissimo come si fa e i passaggi da seguire. Tuttavia, una cosa che spesso ci chiediamo è: ogni quanto fare lo shampoo per avere capelli puliti, ma senza rischiare di rovinarli? Ebbene, la risposta arriva direttamente dagli esperti.

La prima cosa importante da sapere è che non esiste una regola unica per tutti, ma ciò che si dovrò valutare è soprattutto la tipologia di capelli. Una volta stabilito questo, la frequenza potrà notevolmente cambiare e di conseguenza non sarà affatto uguale per ogni persona. Nello specifico:

Capelli grassi: andrebbero lavati anche ogni giorno o al massimo ogni 2 giorni, utilizzando prodotti specifici per il controllo della produzione di sebo. Evitando prodotti troppo forti, che andrebbero a peggiorare la situazione; Capelli normali o secchi: in questo caso una massimo due volte la settimana è la quantità sufficiente per avere capelli sempre ben puliti e lucenti. Anche in questo caso sarà il prodotto utilizzato a fare la differenza; Chi fa molto sport o vive in ambienti inquinati: in questo caso, indipendentemente dalla qualità del capello, lo shampoo frequente potrebbe essere necessario.

Ovviamente anche le condizioni climatiche possono influire, in estate, ad esempio, a causa del sudore lo shampoo potrebbe essere fatto anche tutti i giorni, soprattutto se si ha la tendenza a sudare molto in testa. Ciò che è importante è cercare di utilizzare i classici prodotti commerciali, ma di optare per prodotti meglio ancora se naturali e che rispettano la qualità del capello.