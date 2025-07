Per risparmiare in bolletta c’è un dettaglio da non sottovalutare quando si compra un elettrodomestico (e non è la classe energetica).

Le bollette di luce e gas sono diventate sempre più salate e così si è sempre alla ricerca di nuove strategie per spendere di meno e risparmiare. Alcuni trucchi sono efficaci, altri meno ma sicuramente un uso consapevole degli elettrodomestici che si hanno in casa è un buon modo per consumare di meno.

Non solo ma anche quando si deve acquistare un nuovo degli elettrodomestico o sostituire, può essere utile fare attenzione a questo dettaglio che consentirà di spendere la metà in bolletta. Ecco di quale si tratta.

Il dettaglio sull’elettrodomestico che fa spendere meno in bolletta

Risparmiare in bolletta sembra una chimera di questi tempi: ogni fornitore ha le proprie tariffe e c’è chi passa dall’una all’altra sperando di pagare di meno. In realtà un utile consiglio per consumare meno energia e dunque pagare meno è usare in maniera intelligente gli elettrodomestici.

Non solo ma quando si compra un nuovo elettrodomestico o si sostituisce si dovrebbe fare attenzione a questo dettaglio, che permetterà di spendere la metà in bolletta. Da marzo 2021, a parte l’etichetta della classe energetica dell’elettrodomestico, è comparso anche un piccolo QR code.

Questo si trova su frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, climatizzatori, ma in pochi sanno a cosa serva. Quel piccolo QR code, anche se per molti è insignificante, in realtà non lo è perché fornisce informazioni preziose dato che consente di collegarsi direttamente a EPREL, la banca dati ufficiale dell’Unione Europea dedicata all’etichettatura energetica.

Inquadrando dunque il QR code con lo smartphone si accederà ad un identikit di quell’elettrodomestico, avendo informazioni su: consumo annuo, efficienza, rumorosità, dimensioni, disponibilità di pezzi di ricambio e data di immissione sul mercato. In questo modo il consumatore potrà essere consapevole di aver fatto o meno la scelta giusta.

In realtà spesso questo QR code non viene considerato ma si valutano altri elementi per scegliere un elettrodomestico, come la rumorosità, il prezzo e i costi a lungo termine. Invece basterebbe inquadrare questo piccolo QR code che è presente sulle confezioni di ogni elettrodomestico e le informazioni che fornisce per comprendere se quell’elettrodomestico faccia al caso proprio e così ridurre i consumi e di conseguenza i costi connessi alle bollette.