Offerta flash di Ryanair: ancora poche ore per prenotare tantissimi voli a circa 20 euro con la compagnia. Ecco come fare.

Tanti italiani sono già partiti per le vacanze ed altri lo faranno nei prossimi giorni o settimane. Chi non ha ancora prenotato nulla ma ha intenzione di viaggiare il prossimo autunno, può approfittare, ancora per poche ore, di un’offerta flash in atto con Ryanair che permette di volare a prezzi davvero vantaggiosi.

Infatti è possibile prenotare molti voli a circa 20 euro per alcune destinazioni da sogno. Bisogna approfittarne subito perché fra poche ore questa promozione terminerà. Ecco allora come fare.

Come approfittare dell’offerta flash di Ryanair

Chi non riuscirà a fare una vacanza quest’estate, può approfittare del clima mite di settembre e di ottobre per prenotare un viaggio, anche grazie ai prezzi vantaggiosi dell’offerta flash di Ryanair. La compagnia aerea, infatti, ha messo a disposizione tantissimi voli a circa 20 euro per tante destinazioni meravigliose in Europa.

In pratica, usando il codice sconto FSALE10P al momento della prenotazione si accederà a tanti voli a partire da 21,99 euro validi dal primo settembre al 31 ottobre 2025, beneficiando di fatto di un 10% di sconto. Ma non c’è molto tempo perché questa promo scade a mezzanotte del 17 luglio.

Dunque chiunque voglia esplorare tante destinazioni meravigliose, deve approfittarne subito e prenotare. Da Milano Malpensa, ad esempio, si potrà partire per Madrid, capitale della Spagna, a partire da 21,99 euro. Per Londra, invece, il volo costa a partire 23,39 euro. Infine, si può partire, sempre dal capoluogo lombardo, per Bratislava, capitale della Slovacchia, con volo da 25,19 euro.

Voli a prezzi interessanti anche in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino: ad esempio il biglietto per la capitale della Grecia, Atene, culla della storia, costa a partire da 24,99 euro. Altrimenti si può andare a Vienna, romantica capitale austriaca o, ancora, con 26,99 euro a Parigi, la intramontabile e suggestiva capitale francese.

Chi vola dall’aeroporto di Napoli, invece, può raggiungere Bucarest, la vivace capitale della Romania, con 31,49 euro oppure 33,29 euro è il prezzo da pagare per andare a Salonicco, in Grecia, città ricca di storia e fascino. Infine, con voli a partire da 35,68 euro si può raggiungere Palma di Maiorca (che a settembre e ottobre ha ancora un clima quasi estivo).

Insomma, con questa offerta flash di Ryanair, valida ancora per poche ore, fino alla mezzanotte del 17 luglio, sarà possibile partire dal primo settembre al 31 ottobre 2025 a prezzi stracciati per tantissime bellissime città.