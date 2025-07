Il mercato della Roma si muove, per la nuova squadra di Gasperini sono necessari rinforzi sugli esterni e in attacco. Abraham è partito, Shomurodov partirà. Davanti serve un uomo gol, nella speranza che Dovbyk possa ripetere quanto fatto dagli attaccanti di Gasp in tutte le stagioni dell’Atalanta. Mentre si aspetta la rinascita dell’attaccante ucraino, Massara tratta anche per prendere un esterno.

Nella situazione economica attuale, per Bernabai, bisogna fissare bene le priorità: “Per le risorse economiche non illimitate della Roma, io le maggiori le energie le impiegherei per migliorare in attacco. Si ripartirà con Dovbyk ma devi rafforzare quel reparto. Spendere trenta milioni per Wesley, che mi sembra un onesto giocatore…. Investirei molto sul centravanti, ce n’è uno solo in rosa perché Shomurodov sta per andare via. Quindi dovrai trovare una alternativa all’ucraino. Speriamo che la Roma trovi anche il Lookman di Gasperini. Si dovrà intervenire anche sugli esterni che sono giocatori più sostituiti dal nuovo allenatore”

Il nome caldo delle ultime ore per gli esterni è quello di Zortea, Pruzzo: “Zortea lo conosco perché seguivo la primavera dell’Atalanta. Era un ragazzo con una forza incredibile. Poi ha abbinato nel tempo anche la qualità e il saper dove mandare la palla. Sugli esterni ci vogliono 4 calciatori di livello, con tante partite e tanti minuti da giocare. Gasperini li cambierà spesso in tutte le partite ufficiali. Per l’attacco speriamo che Gasperini possa rivitalizzare gli attaccanti come ha sempre fatto. Potrebbe essere l’anno buono per Dovbyk”.