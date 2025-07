A Roma molte strade saranno chiuse al traffico e imposti divieti di sosta per 48 ore. Ecco da quando la Capitale si bloccherà.

Chi è abituato a spostarsi nella Capitale sa quanto, soprattutto negli orari di punta, il traffico possa essere intenso. Così in molti preferiscono prendere i mezzi pubblici e limitare l’uso della propria auto. Ad alimentare questo problema può essere anche la decisione di chiudere alcune strade per determinati eventi, come concerti o altro.

Proprio nei prossimi giorni Roma sarà bloccata per quasi 48 ore con molte strade chiuse al traffico e divieti di sosta. Ecco il motivo di questa decisione che potrebbe provocare non poco disagio.

Quando verranno chiuse le strade al traffico a Roma per 48 ore

Nei prossimi giorni Roma sarà bloccata per quasi 48 ore: diverse strade saranno chiuse e imposti divieti di sosta. In particolare già da mercoledì ci saranno diverse modifiche alla viabilità in zona Eur. Infatti giovedì 10 e venerdì 11 luglio si terrà la Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina all’interno della Nuvola.

Questo è il motivo importante per cui Roma sarà bloccata per quasi 2 giorni e verrà creata un’area di sicurezza delimitata da via delle Tre Fontane, viale dell’Industria, viale della Pittura, viale dell’Arte, viale della Musica, via dell’Architettura, largo Edmondo Bernacca, via del Poggio Laurentino, viale America, via Cristoforo Colombo e via delle Tre Fontane.

Inoltre dalle ore 18 di mercoledì 9 a venerdì 11 luglio verranno istituiti divieti di sosta con sgombero dei veicoli in viale Asia (da via Cristoforo Colombo a piazzale Pastore), complanare Colombo (da viale America a piazzale Marconi, direzione centro), viale Lincoln (da viale Asia), via Stendhal (da viale Asia a viale della Civiltà Romana), viale Shakespeare, viale Europa (da viale dell’Arte a via Cristoforo Colombo), viale Boston, area parcheggio di piazzale dell’Industria, piazza della Stazione Enrico Fermi, viale della Civiltà del Lavoro (dalla Colombo a piazzale Kennedy), piazzale Kennedy, viale della Letteratura, via Montaigne, viale della Civiltà Romana e viale dell’Arte (tra viale Europa e viale della Civiltà Romana).

Altre chiusure sono previste a partire dalle 6 di giovedì 10 luglio, come quelle sulla Colombo. Nello specifico, ci sarà il divieto di transito sulle carreggiate centrali e le complanari (nel tratto da largo Pella sino alle rampe di immissione e di uscita dalla Roma-Fiumicino), l’uscita obbligatoria verso il Viadotto della Magliana per chi arriva dal Centro, il divieto di transito da piazza 25 Marzo 1957 a viale dell’Umanesimo in direzione Centro (ad eccezione del trasporto pubblico), da viale dell’Umanesimo a viale Africa e da qui a largo Pella.

Cambiamenti anche nei tragitti dei mezzi pubblici perché saranno deviate o limitate le linee bus 070, 30, 31, 73, 170, 671, 700, 705, 706, 709, 712, 714, 724, 762, 763, 767, 772, 780, 791 e le notturne n705, n070, nMB e nME. Giovedì 10 e venerdì 11 sarà chiusa la fermata Eur Fermi della Metro B. Dunque queste sono le informazioni principali sui cambiamenti della viabilità, le strade chiuse e i divieti di sosta imposti a Roma nei prossimi giorni per quasi 48 ore.