Possibile decisione definitiva per Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo, secondo le ultime rivelazioni, potrebbe avvicinarsi al ritiro.

Uno degli argomenti più battuti nel mondo del tennis internazionale in questi mesi è senza dubbio il futuro di Novak Djokovic. Ovvero cosa deciderà di fare ‘da grande’ il fuoriclasse serbo, che ha da poco compiuto 38 anni e sembra avvicinarsi sempre di più al ritiro dal tennis giocato.

Segnali contrastanti sono stati lanciati dallo stesso Djokovic negli ultimi mesi. Prima il campionissimo di Belgrado ha fatto capire che fosse ormai prossimo all’addio, soprattutto quando a Madrid ha rivelato di non sapere se sarebbe tornato a giocare gli Open di Spagna da qui in avanti, una sorta di congedo anticipato. Poi, dopo la semifinale di Wimbledon persa contro Jannik Sinner, ha ammesso di avere ancora motivazioni forti e di non aver pensato al ritiro.

L’impressione è che l’ex numero 1 al mondo possa continuare disputando solo i tornei ad alti livello, ovvero gli Slam e qualche Master 1000 che ritiene opportuno per la sua preparazione. Djokovic vuole andare a caccia del 25° torneo Major vinto in carriera, ma non è da escludere che possa prendere in corso d’opera la decisione più triste.

Kyrgios e la previsione su Djokovic: “Non durerà ancora molto…”

Tra i tanti pareri legati al futuro di Novak Djokovic nel tennis che conta è arrivato quello di un personaggio che ha come caratteristica il fatto di non avere peli sulla lingua. Ci riferiamo a Nick Kyrgios, l’esuberante tennista australiano che è fermo dagli Open di Miami di quest’anno e che probabilmente rientrerà agli US Open.

Intervistato da Tennis365, Kyrgios ha svelato una previsione ed un piccolo retroscena riguardante il futuro di Djokovic: “Non lo vedo giocare ancora a lungo, credo si ritirerà presto. Non giocherà per tutto l’anno. L’ho incrociato agli Indian Wells, gli ho chiesto cosa ci facesse lì. Mi ha risposto: ‘Non lo so’. Novak è molto professionale, ma se avessi una famiglia come la sua e dei figli…. Lui è come Andy Murray: gioca per tutta la carriera, si ritira e torna subito ad allenare senza passare troppo tempo a casa”.

Dunque Kyrgios è sicuro che il campione serbo sia ormai vicino al ritiro, anche perché cominceranno a mancare le motivazioni per continuare a fare la vita dell’atleta perfetto. Forse bisognerà attendere la fine del 2025 e la possibile partecipazione alle ATP Finals, prima di conoscere la decisione definitiva di Djokovic.

Il ritiro del classe ’87 metterebbe tristemente la parola fine all’epopea dei Big Three, ovvero dei tre grandi tennisti che hanno dominato il circuito ATP negli ultimi decenni. Prima di Djokovic hanno infatti già appeso la racchetta al chiodo i suoi rivali storici Roger Federer e Rafa Nadal.