Inter vuole il colpo Lookman, ma nel frattempo potrebbe sistemare un altro reparto con un innesto davvero a sorpresa.

Il nome più gettonato del mercato interista fino a questo momento è quello di Ademola Lookman. Nelle scorse ore si sono intensificati i contatti con l’Atalanta per provare a sbloccare un’operazione, anche se la formazione orobica continua a chiedere almeno 50 milioni di euro per il nigeriano.

Lookman è l’obiettivo numero uno per completare l’attacco dell’Inter, ma nel frattempo si lavora anche sotto traccia ad altre manovre. C’è chi infatti parla di un piccolo rinnovamento anche in difesa, magari per ringiovanire un pochino il reparto o anche per trovare elementi nuovi e motivati.

L’ultima indiscrezione riguarda la possibile partenza di Yann Bisseck: il difensore tedesco infatti è stato richiesto dalla Premier League, più precisamente dal Crystal Palace. Una proposta in arrivo ad Appiano Gentile che potrebbe smuovere non poco il mercato nerazzurro, anche grazie ad una possibile plusvalenza importante che farebbe comodo alle casse del club.

Bisseck in uscita, pazza idea per sostituirlo: l’Inter ci prova per Tomori

L’offerta del Palace per Bisseck si aggirerebbe, almeno secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sui 32 milioni di euro. Una opportunità di ricavo molto forte, che permetterebbe ai nerazzurri di virare forte su Lookman e chiudere l’operazione con l’Atalanta.

Ma allo stesso tempo l’Inter dovrà forzatamente prendere anche un nuovo difensore. E la pazza idea in questo senso potrebbe arrivare direttamente dall’altra sponda dei Navigli: i nerazzurri sarebbero intenzionati a strappare ai cugini del Milan il cartellino di Fikayo Tomori, difensore inglese che da qualche tempo non è più un intoccabile.

Pare che mister Cristian Chivu sia un grande estimatore di Tomori e voglia inserire nella sua rosa un centrale forte fisicamente e veloce proprio come il 28enne britannico. Il Milan non lo ritiene incedibile e potrebbe arrivare un’offerta da 22 milioni complessivi per questo ‘scippo’ da derby. Dopo Darmian, Acerbi e Calhanoglu, si tratterebbe dell’ennesimo ex milanista a far parte della rosa dell’Inter attuale.

L’eventuale innesto di Tomori da parte dell’Inter farebbe scattare un effetto-domino per i difensori. Il Milan, cedendo l’inglese ai rivali cittadini, potrebbe virare con forza su Giovanni Leoni del Parma per completare il reparto arretrato. Gli stessi ducali avrebbero dunque la forza economica per chiudere per il giovane Giovanni Bonfanti dell’Atalanta e strappare il sì dell’Inter per il centrocampista Salvatore Esposito. Insomma, un tetris di operazioni che partirà proprio da San Siro.