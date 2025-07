Bruttissima notizia che arriva direttamente dal Tour de France: delusione enorme per il leader della classifica generale Tadej Pogacar.

Siamo quasi giunti al giro di boa del Tour de France, la classica gara a tappe di ciclismo che rappresenta forse la competizione più ambita e seguita della stagione sportiva. Senza grosse sorprese, il fuoriclasse Tadej Pogacar mantiene il primo posto nella classifica generale, un’ipotesi già pronosticata da molti ad inizio giro.

Dopo nove tappe, Pogacar è dunque leader del Tour, seguito dal rivale più accanito, il belga Remco Evenepoel e in terza posizione segue il francese Kevin Vauquelin. C’è ancora molto da correre, ma il vantaggio del ciclista sloveno comincia ad essere piuttosto importante, a conferma di quanto il classe ’98 sia in forma smagliante, tirato a lucido proprio per la Grande Boucle.

Il vantaggio di Pogacar però rischia di essere meno influente nelle prossime tappe. Tutta colpa di un forfait, o meglio di una caduta rovinosa, che rischia di mettere in difficoltà lo stesso atleta sloveno. Tale infortunio non ha riguardato Pogacar in prima persona, bensì un elemento fondamentale della sua squadra, costretto a chiudere il Tour in anticipo.

Pogacar perde uno dei suoi migliori gregari: Joao Almeida si ritira dal Tour

L’inaspettato ritiro riguarda il portoghese Joao Almeida, facente parte dunque dell’UAE Team Emirates XRG, la stessa squadra per cui corre Pogacar. Si tratta di un esperto scalatore e gregario, punto di forza proprio del team in questione.

Un ritiro obbligato quello di Almeida, che già durante la settima tappa del Tour de France è incappato in una brutta caduta, che gli aveva persino procurato la frattura di una costola. Un infortunio piuttosto serio, ma nonostante il dolore il ciclista 26enne aveva provato a continuare la sua gara, partecipando anche alle tappe successive.

Ma al termine della nona prova, conclusasi a Châteauroux (città della Loira che ha dato i natali a Gerard Depardieu), Joao Almeida ha sventolato bandiera bianca. Impossibile per lo scalatore portoghese continuare con la costole rotta e ha deciso dunque di ritirarsi dal Tour. Una notizia durissima sia per il team UAE Emirates sia per Pogacar, che vedeva in Almeida uno dei migliori e più affidabili gregari a disposizione.

Basti pensare che al Tour de France 2024, Almeida aveva terminato al quarto posto nella classifica generale definitiva, nonostante il lavoro sporco compiuto per aiutare Pogacar a vincere il giro. Una perdita pesante per lo sloveno, che dunque ora rischia di rimanere senza gregari d’esperienza e soprattutto senza un grosso aiuto nelle tappe di montagna.