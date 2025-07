Mondo del tennis femminile internazionale letteralmente a bocca aperta: questo grande talento ha deciso di ritirarsi ad un’età ancora giovane.

Il mondo del tennis ad alti livelli è davvero faticoso e stancante. Può rappresentare uno stress dover affrontare durante l’anno numerosissimi spostamenti, trasferte, tornei ed impegni dentro e fuori dal campo in quanto personaggi pubblici. Insomma, una vita al massimo e con poche soste a disposizione.

Non tutti dunque riescono a garantirsi una grande longevità in questi circuiti. Per restare sempre a livelli elevati e mantenere un ottimo piazzamento in classifica, i tennisti devono partecipare al maggior numero di eventi possibile e garantire risultati ottimali. Un po’ come fatto da Novak Djokovic, che a 38 anni compiuti ha sfiorato l’ennesima finale di Wimbledon della sua carriera.

C’è chi invece preferisce un’avventura nel tennis che conta che sia di qualità ma non così a lungo termine. Soprattutto per quei talenti che sbocciano presto e che dunque intendono chiudere prima la carriera, avendo cominciato da giovanissimi. Questo è il caso di una forte tennista internazionale, la quale ha da poche ore annunciato l’addio alle racchette.

Eugenie Bouchard sorprende tutti: addio al tennis a soli 31 anni

Come detto il mondo del tennis femminile è rimasto a bocca aperta, comprese alcune delle migliori giocatrici del momento come Aryna Sabalenka o la nostra Jasmine Paolini. Perché uno dei più forti talenti degli ultimi anni del circuito WTA ha scelto di lasciare il tennis a soli 31 anni compiuti.

Stiamo parlando di Eugenie Bouchard, una delle tennista canadesi più importanti di sempre. La classe ’94 ha annunciato di voler dire addio a questo mondo, concedendosi l’ultima apparizione a casa propria, ovvero ai prossimi Open di Montreal, dove incominciò a mettersi in mostra ad alto livello.

“Saprai quando sarà il momento. Per me, è adesso! Finiremo dove tutto è iniziato: Montreal”. Parole decise, brevi e chiare quelle della Bouchard, che ha così rivelato di essere ormai al capolinea della sua avventura nello sport agonistico. Si chiude una carriera da enfante prodige, che l’ha vista toccare il piazzamento numero 5 nel ranking WTA. Nel 2014 raggiunse anche la finale di Wimbledon e la semifinale di Roland Garros e Australian Open. Peccato che i risultati non sono stati troppo continui negli anni successivi.

Probabile che il futuro di Genie la veda protagonista nell’altro ambito in cui si è distinta recentemente. Quello della moda, visto che per la sua bellezza ed eleganza indiscutibile, la Bouchard è stata ingaggiata da anni dall’agenzia IMG Models, quella che ha lanciato per intenderci modelle come Kate Moss, Gisele Bundchen e Miranda Kerr.