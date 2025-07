Chi vuole vivere una vacanza low cost, pagando 25 euro al giorno, dovrebbe andare in questa località con paesaggi da sogno e cibo delizioso.

Per quest’estate in tanti hanno già prenotato le vacanze ed altri invece rimanderanno i propri viaggi all’autunno, all’inverno o all’anno prossimo. Invece che le solite mete, prese d’assalto dai turisti, chi vuole vivere una vacanza da sogno ma spendendo poco, può considerare questa destinazione.

Si tratta di una località incantevole dove è sufficiente spendere 25 euro al giorno per godere paesaggi da sogno e mangiare del cibo delizioso. Ecco dove prenotare subito.

La metà low cost dove spendere 25 euro al giorno

Chi è alla ricerca di una meta con paesaggi da sogno e cibo delizioso, non può che prenotare in questa località davvero low cost. Qui saranno sufficienti 25 euro al giorno per divertirsi e rimanere affascinati dalle cose da fare e da vedere.

Quale meta può essere se non l’India? Questo Paese, dove la spiritualità incontra la cultura, i colori e i sapori, è proprio il posto giusto per chi vuole viaggiare a prezzi contenuti. Il periodo migliore per farlo è da ottobre a marzo e chiaramente i posti da scoprire sono diversi perché l’India è molto grande.

In base alle proprie esigenze e aspirazioni, si potrà partire alla volta delle imponenti montagne dell’Himalaya o delle spiagge tropicali. Da non perdere poi il Gange a Varanasi, il Taj Mahal e i mercati di Jaipur, bellezze che resteranno impresse nella mente per sempre una volta viste.

In ogni caso, in base alla zona scelta, il proprio soggiorno potrà durare circa due o tre settimane. Ma niente paura perché non si dovrà spendere una fortuna: come visto basta un budget di 25 euro al giorno per godere di paesaggi mozzafiato e mangiare un cibo delizioso.

Anche gli alloggi sono molto accessibili e ce ne sono di vari tipi: ostelli semplici, guesthouse economiche e anche hotel di lusso. Chiaramente in base alle proprie tasche e necessità si potrà prenotare ciò che si preferisce. Per entrare in India, c’è bisogno di ottenere un visto ma è bene sempre informarsi sulle regole vigenti nel Paese, prima di partire, dal sito web ufficiale dell’ambasciata.

Insomma l’India è davvero una meta imperdibile e, allo stesso tempo, low cost, in cui vivere una vacanza da sogno.