Per chi sogna di andare in pensione c’è una bella notizia, perché si può raggiungerla prima e recuperare tantissimi contributi. Ecco come.

Dopo anni di lavoro e sacrifici, ogni lavoratore e lavoratrice desidera tanto un po’ di meritato riposo ed andare in pensione ma, si sa, in Italia è possibile raggiungerla solo dopo aver maturato i numeri di contributi sufficienti e l’età anagrafica. In realtà, a certe circostanze, è possibile andare in pensione prima.

Non solo, ma si possono recuperare anche tantissimi contributi. Ecco allora a chi spetta questa opportunità che permette di andare in pensione prima.

Chi può andare in pensione prima (e come fare)

Sono stati definiti i dettagli della nuova rottamazione quinquies, che funzionerà in maniera più flessibile rispetto alle precedenti: infatti non ci saranno maxi rate iniziali e i pagamenti delle rate saranno mensili, non più trimestrali. Non solo ma ci sarà anche maggiore tolleranza, nel senso che, per vedere decadere i benefici della misura, si potrà arrivare fino ad 8 mancati versamenti.

Inoltre, il tempo a disposizione per saldare tutto sarà raddoppiato e non più pari a cinque anni. Ma i benefici di questa rottamazione non sono solo dal punto di vista fiscale ma anche pensionistico, nel senso che permetterà di andare in pensione prima e di recuperare tantissimi contributi.

Questa opportunità spetterà ad artigiani, commercianti e professionisti che potranno così colmare i “vuoti contributivi” ed andare in pensione prima grazie alla definizione agevolata delle cartelle, cioè tramite il pagamento di 120 rate mensili in un arco di tempo fino a dieci anni. I lavoratori potranno così risolvere le pendenze pagando a rate quanto dovuto e arrivando quindi a soddisfare i requisiti per la pensione di vecchiaia o per le pensioni anticipate.

Tuttavia come rimarcato dal messaggio 824/2017 e dalla circolare 86/2023 dell’Inps, il riconoscimento dei contributi ai fini della pensione scatterà soltanto quando il debito con l’ente previdenziale risulterà completante saldato. Per questo tanti lavoratori potrebbero essere incentivati a pagare le rate in maniera più veloce, senza diluire i pagamenti in 10 anni, in modo da poter sfruttare uno dei canali di pensionamento anticipato.

Dunque la rottamazione quinquies rappresenta un modo molto furbo per tanti lavoratori per poter andare in pensione prima e per poter recuperare tantissimi contributi. Come visto, rispetto ad altre rottamazioni precedenti, assicura anche diversi vantaggi a chi deciderà di approfittarne.