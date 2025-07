Basta seguire questi semplici consigli per fare un’efficace pulizia del viso in casa: facile, veloce ed economica, rende la pelle liscia e priva d’impurità.

Ogni giorno sottoponiamo la nostra pelle a tantissimi stimoli, che spesso di buono hanno davvero ben poco. Siamo sempre di corsa, sempre stressati e soprattutto viviamo in città dove lo smog di certo non manca, contribuendo così a rendere la pelle, in particolare quella del viso, spenta e priva di luce. Per non parlare poi di tutte le impurità che andrà ad assorbire.

È così importante riuscire a prendersi cura di se stessi, non solo per sentirsi più amati e coccolati, ma soprattutto per eliminare dalla pelle, tutte le impurità che vengono ‘catturate’ durante il giorno. Questo non vuol dire necessariamente recarsi dall’estetista, perché con le dovute attenzioni, anche in casa si potrà fare una pulizia del viso perfetta.

Pulizia del viso fai da te, in questo modo si risparmia e la pelle sarà perfetta lo stesso

Fare la pulizia del viso è importante per diversi motivi legati alla salute e all’estetica della pelle. È ideale per rimuovere il sebo in eccesso, cellule morte, residui di trucco, smog e agenti inquinanti, permettendo così alla pelle di ‘respirare’ meglio. Inoltre, soprattutto per chi ha la pelle grassa o mista, la pulizia del viso aiuta a mantenere l’equilibrio cutaneo. Ecco perché è importante farla periodicamente. Ciò non vuol dire andare sempre dall’estetista, perché con questi semplici consigli si potrà anche fare in casa.

Fare una pulizia del viso in casa è semplice, efficace e può diventare un momento di benessere personale. Si tratta di un procedimento fatto di piccoli step e che permetteranno di ottenere un risultato perfetto. Vediamoli nel dettaglio:

Detersione (5 minuti): lavare il viso con acqua tiepida, applicare un detergente delicato adatto ad ogni tipi di pelle, massaggiando con movimenti circolari. Risciacquare bene e asciugare tamponando con un asciugamano pulito; Esfoliazione (5 minuti): applicare uno scrub meccanico (granuloso) o chimico (con acidi tipo AHA/BHA) sul viso evitando il contorno occhi. Massaggiare delicatamente (se meccanico), poi risciacquare; Vaporizzazione (5-10 minuti): versare acqua calda in una bacinella, porre il viso sopra e coprire la testa con l’asciugamano per creare una “tenda”. Restare così per 5-10 minuti; Maschera viso (10-15 minuti): applicare la maschera su tutto il viso evitando contorno occhi e labbra. Lasciare in posa e risciacquare con acqua tiepida; Tonico (1 minuto): tamponare il tonico su viso e collo con un dischetto o direttamente con le mani; Idratazione finale: applicare la crema con movimenti delicati verso l’alto.

Ed ecco i sei step fondamentali per poter fare in casa un’efficace pulizia del viso. In poche mosse la pelle tornerò ad essere perfetta e luminosa.