Una star della musica sta vivendo un dramma atroce e ha raccontato del periodo doloroso che sta attraversando in questo periodo.

Ognuno di noi nella propria vita attraversa momenti di estrema felicità ed altri molto tristi, legati ad esempio alla fine di una relazione, alla difficoltà di trovare un lavoro o affetti sinceri, alla malattia di una persona cara, alla distanza dalla propria famiglia oppure ad un lutto.

Anche le persone famose non sono esenti da queste forti emozioni, difficili da accettare, e da momenti dolorosi, come quello che sta attraversando una star della musica. Ecco che cosa ha raccontato del suo dramma atroce.

Il dramma atroce della star della musica

Una star della musica mondiale, nonostante le soddisfazioni professionali, sta attraversando un momento molto difficile e ha raccontato del dramma atroce che sta vivendo e che riguarda la sua amata famiglia.

Lui è Robbie Williams e non ha bisogno di tante presentazioni: dopo aver fatto parte della famosa boy band Take That, ha continuato la sua carriera da solista con successi come “She’s the one”, “Come undone”, “Sexed up”, “Rock DJ” e tanti altri. Il cantante, dal palco, durante un concerto in Germania, ha parlato del momento difficile e strano che sta vivendo, dicendo: “È un posto strano questo posto in cui ci troviamo a 51 anni. È molto strano essere adulti. Non sono pronto”.

Insomma, ha confessato che non è ancora pronto per essere adulto, anche se ha 51 anni. Poi ha continuato parlando delle condizioni di salute della sua mamma e del suo papà: “Mia madre ha la demenza e non sa più chi sono. Non sa nemmeno più dove si trova. Mio padre ha il Parkinson e non può uscire di casa”.

La star ha voluto raccontare anche un aneddoto dolcissimo che l’ha legato per anni al padre: “Cantava con me ogni sera sul palco, usciva, rubava la scena, era affascinante e poi andava nel backstage a bere un bicchiere di vino rosso”. Parole dolci ma che raccontano il grande dolore che sta vivendo sono state espresse anche nei confronti della mamma di Ayda Field, sua moglie.

La star della musica ha infatti confessato: “Mia suocera, che adoro e venero con tutto il cuore, ha tre malattie. È malata di lupus, Parkinson e cancro. È una donna coraggiosissima e sta lottando, lottando, lottando”. Non si è abituati a vedere un Robbie Williams così vulnerabile ma durante questo concerto in Germania, davanti a tantissima gente, sembrava una persona comune che sta attraversando, come tante altre, un momento difficile perché molti dei suoi affetti più cari stanno soffrendo tanto e non sono più quelli di un tempo.