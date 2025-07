Milly Carlucci ha preso una decisione che non piacerà ai fan di Ballando con le Stelle: per l’edizione 2025 ci sarà un’amara delusione per il pubblico.

A poche settimane dalla fine di Sognando… Ballando con le Stelle, Milly Carlucci è ancora incessantemente al lavoro per definire il cast di stelle che si esibirà sul palco di Ballando con le Stelle 2025. Come ogni anno è pronta a stupire con personaggi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, dello sport.

Negli scorsi giorni si sono rincorsi diversi rumors sui possibili personaggi che potranno sfidarsi in pista in vari stili di danza ma la recente scelta della conduttrice ha scosso tutti i fan del programma. Ecco perché.

La scelta di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle 2025

Come ogni estate si rincorrono incessanti i rumors sui possibili concorrenti vip di Ballando con le Stelle 2025. La padrona di casa, Milly Carlucci, è pronta a stupire e ogni anno alza sempre un po’ di più l’asticella. Ma una scelta che ha preso di recente ha scosso tutti i fan del programma.

Sembra infatti che uno dei nomi più chiacchierati non ci sarà: si tratta dell’ex conduttrice Mediaset Barbara d’Urso. Fino a poche settimane fa sembrava fatta ma, stando a quanto diffuso da Affari Italiani, la trattativa si sarebbe fermata e non per motivi di soldi, ma semplicemente per un’interruzione del dialogo tra le parti dopo la sospensione del progetto Surprise (una trasmissione simile a Carramba), che avrebbe dovuto segnare il ritorno in Rai della D’Urso a gennaio.

Dunque tutti i fan di Ballando con le Stelle che attendevano con ansia un ritorno in tv di Barbara D’Urso saranno delusi o forse dovranno solo aspettare qualche tempo, perché magari ci saranno delle sorprese. Comunque negli scorsi giorni sono stati ipotizzati altri nomi di possibili concorrenti in pista, come Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Andrea Delogu e Francesca Fialdini, invece, dovrebbero essere confermate, così come Pierluigi Pardo, telecronista sportivo.

Potrebbero esserci anche l’attrice Anna Safroncik, l’ex Miss Italia e attrice Martina Colombari, ma anche Eleonora Pedron, Nancy Brilli, Marcella Bella, Flavio Insinna, Piero Marrazzo e Fabio Fognini, tennista marito di Flavia Pennetta. Si attendono comunque conferme su quello che sarà il vero cast di Ballando con le Stelle 2025, anche se per Barbara D’Urso, purtroppo, niente da fare.