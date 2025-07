Da Lidl è in vendita l’oggetto universale con motore da 1500 W e 3 anni di garanzia: ecco perché non farselo scappare.

Nei negozi Lidl, a parte trovare prodotti alimentari, per la cura della persona e l’igiene della casa, di qualità e a prezzi convenienti, periodicamente ci sono in vendita anche elettrodomestici, giocattoli, attrezzi per il fai da te, utensili per la cucina e molto altro. Spesso sono anche in offerta e dunque bisogna approfittarne.

Dal 14 luglio, ad esempio, è in vendita un oggetto universale con motore da 1500 W e 3 anni di garanzia. Ecco di cosa si tratta e perché non farselo scappare.

L’oggetto universale in vendita da Lidl con 3 anni di garanzia

Da Lidl dal 14 luglio è in vendita un oggetto universale che non può mancare in casa. Si tratta dell’aspirapolvere-liquidi 260 AirWatt di Parkside: robusto e versatile, e che consente di pulire senza fatica. Ha un motore da 1500 W e 3 anni di garanzia ed è certificato TÜV SÜD e GS.

Il bello di questo oggetto è che è molto funzionale, pur avendo un costo davvero contenuto di 69 euro, dimostrandosi un tuttofare in casa. Ha un contenitore da 30 litri, aspira sia solidi che liquidi, ha più filtri intercambiabili così come accessori diversi: un tubo telescopico in acciaio regolabile, 3 metri di tubo flessibile, due ugelli per pavimenti (uno per solidi, l’altro per liquidi), tre accessori aggiuntivi per raggiungere angoli e fessure, filtro pieghettato lavabile e filtro in carta, un riduttore per aspirazione esterna e un sacchetto porta accessori.

Non solo ma ha anche un manico con regolazione dell’aria, che consente di gestire la forza dell’aspirazione in base al tipo di superficie da trattare. Si può usare sia in casa che all’esterno, grazie alla potenza di aspirazione fino a 260 AirWatt, dimostrandosi davvero pratico in una serie di circostanze, ad esempio è utile anche quando si fanno lavori di bricolage ma anche in cantina, officina o nel box auto.

È facilmente trasportabile anche su superfici irregolari, grazie alle ruote orientabili, e poiché ha una struttura stabile e robusta. Tutto questo ad un prezzo minore di 70 euro e una garanzia di 3 anni offerta da Lidl, che aggiunge un altro elemento di fiducia per chi lo voglia acquistare.

Insomma questo oggetto universale si dimostra davvero un prodotto ottimo, con un prezzo piccolo e tanta qualità.