Da martedì 22 luglio un amato programma Mediaset non andrà più in onda. Ecco la decisione dello stop clamoroso.

Il pubblico Mediaset è appassionato a tanti programmi che vanno in onda sulle reti (Rai 4, Canale 5 e Italia 1) e così è difficile dire addio quando questi non vanno più in onda. A questo proposito il Biscione ha deciso il clamoroso stop di un programma molto amato.

A partire da martedì 22 luglio non andrà più in onda e il motivo dello stop è più serio che mai. Ecco di quale si tratta e il perché della decisione presa da Mediaset.

Il programma Mediaset che non andrà più in onda da martedì 22 luglio

Un programma molto amato di Mediaset non andrà più in onda a partire da martedì 22 luglio. Si tratta in particolare di “È sempre Cartabianca”, il programma di Rai 4 con Bianca Berlinguer. È stato deciso il clamoroso stop della trasmissione semplicemente per la pausa estiva.

Al posto del talk show d’attualità andrà in onda una serie thriller che appassionerà il pubblico, vale a dire “Delitti ai Caraibi – Un caso in alto mare”, a partire dalle ore 21.25. Questa serie ha come protagonisti dei personaggi eccentrici alle prese con criminalità fra immersioni, misteri e indagini in una comunità di sub. Insomma, il pubblico rimarrà senza “È sempre Cartabianca” ma troverà pane per i propri denti con questa nuova serie appassionante.

D’altronde la pausa dell’amata trasmissione di Rede 4 durerà solo un mese e mezzo, giusto per la pausa estiva, perché poi la Berlinguer tornerà per la stagione tv 2025-2026. Non solo ma da ottobre condurrà anche una nuovissima trasmissione dedicata all’inchiesta, all’attualità e alla cronaca, sulla rete ammiraglia della Mediaset, Canale 5. Questo conferma la rotta di Mediaset di puntare sull’informazione, la realtà e la contemporaneità.

In particolare il nuovo programma di Bianca Berlinguer andrà in onda ogni venerdì in seconda serata. Oltre a questa trasmissione, l’informazione della Mediaset si completa nel weekend: la domenica andrà in onda Risiko con Federico Rampini, e il sabato Speciale TG5. Insomma, il pubblico dovrà avere giusto un po’ di pazienza perché “È sempre Cartabianca” si fermerà da martedì 22 luglio per un mese e mezzo, per poi riprendere in autunno.

Chi apprezza la conduzione di Bianca Berlinguer, poi, potrà seguirla anche in una nuova trasmissione di Canale 5 che andrà in onda il venerdì in seconda serata.