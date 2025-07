Amore, passione e calore umano.

Sono questi i tre valori che raccontano Mater, molto più di una semplice pizzeria: è il sogno diventato realtà di Amalia Costantini, una madre sognatrice, una donna forte, un’artigiana del gusto che ha fatto della pizza un atto d’amore quotidiano.

Il Dalai Lama diceva: “Condividi la tua conoscenza. È un modo per raggiungere l’immortalità.”

Ed è proprio questa la missione che guida Amalia: trasformare ogni pizza in un gesto di condivisione e consapevolezza. Da Mater, il cibo non è solo nutrimento ma racconto, cultura, rispetto per le materie prime.

Un luogo che racconta una storia

Situata a Fiano Romano, in provincia di Roma, Mater si trova in via Pasolini. Il locale è intimo e curato nei dettagli, con un design minimalista ma caldo, dove ogni elemento comunica semplicità, eleganza e accoglienza.

Con i suoi circa 70 coperti, è il luogo ideale per chi cerca un’esperienza gastronomica autentica, lontana dalle logiche delle pizzerie convenzionali. Qui si viene per assaporare, per immaginare ciò che si cela dietro ad una semplice pizza servita al tavolo.

L’artigianalità che fa la differenza

La cucina di Mater è coerente con la filosofia del locale: artigianalità assoluta, selezione rigorosa degli ingredienti e tanto amore per ciò che si fa.

I fritti sono una dichiarazione d’intenti: tutti realizzati a mano con uova biologiche e pan grattato artigianale preparato da Amalia stessa. In carta, troviamo una selezione di supplì e polpette che sorprendono per la qualità e la pulizia dei sapori.

Ma è la pizza la vera protagonista. Il cuore di Mater è l’impasto: leggero, digeribile, croccante e al tempo stesso soffice.

Il segreto? Una cottura dolce a temperatura più bassa del consueto, a circa 330°C in forni elettrici, che preserva struttura e fragranza. Le farine provengono da grani antichi, il lievito è madre: ogni dettaglio è studiato per creare equilibrio e leggerezza.

Il format vincente è quello della pizza a spicchi – da 4 a 8 – perfetta per condividere e assaggiare più proposte durante la stessa cena. Un invito alla scoperta.

Una tela di sapori e colori

Amalia crea combinazioni sorprendenti, dove l’estetica si fonde al gusto. Ingredienti di terra, di mare e vegetali si uniscono come colori su una tela. Molte pizze si sviluppano in altezza, mettendo in risalto l’alveolatura dell’impasto: non solo bellezza visiva, ma anche struttura pensata per sostenere ingredienti freschi e generosi.



Tra le pizze iconiche: “Mazara” con gambero rosso di Mazara del Vallo, guacamole al lime, pepe rosa, frutto della passione, zest di lime e fettine di ravanello. Un’esplosione di freschezza ed eleganza. La Sauris, una base bianca con guanciale di Sauris affumicato, tartufo e pomodorino caramellato. Martina composta da capocollo di Martina Franca, burrata di Andria e olive taggiasche. Sono presenti anche le stagionali, in questo caso la “Ciliegina”,una sorprendente combinazione di ricciola marinata, crema di piselli, menta, olio al bergamotto e, come tocco finale, una ciliegia al centro – la vera “ciliegina sulla torta”.

Il menù segue il naturale ciclo delle stagioni. In estate dominano pizze fresche e leggere, con verdure biologiche, basilico profumato, ingredienti crudi affettati all’ultimo momento, per garantire freschezza, croccantezza del cornicione e la fragranza della struttura.

Il risultato è una pizza con condimenti aromatici, profumati, mai stucchevoli, che rispettano il lavoro di chi coltiva e di chi cucina.

Anche le pizze a base di pesce stupiscono per equilibrio e delicatezza. Nessun gusto sovrasta l’altro: ogni morso è una sinfonia armonica, dove il palato è guidato con mano sicura ma leggera.

Un progetto con un’anima

Mater è un luogo che riflette la visione di una donna che ha scelto la qualità come principio guida. Ogni scelta, ogni piatto, ogni ingrediente racconta una storia di cura, tecnica e consapevolezza.

L’originalità delle proposte, la femminilità di ogni dettaglio, l’equilibrio dei sapori rendono questo locale una realtà distintiva nel panorama della ristorazione romana. Un progetto consapevole, un modo diverso di stare a tavola, dove la pizza diventa arte, condivisone e scoperta. Perché se esiste una cosa che può mettere d’accordo tutti, quella è la pizza.

E da Mater, la pizza è molto più di quello che sembra.

Il presente articolo non è frutto di alcuna collaborazione sponsorizzata, le considerazioni espresse sono opinioni personali.

Sofia Colombo