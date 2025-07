Macchie gialle di sudore sui colletti di camicie e magliette bianche? Ecco il trucchetto che li farà tornare subito perfetti: poche mosse e tornano nuove.

Il caldo intenso di questi giorni sta già mettendo a dura prova la pazienza di molti, che mal sopportano queste temperature così alte e si trovano a dover affrontare intere giornate tra caldo, sudore, afa e ambienti climatizzati in cui trovare un po’ di refrigerio. Ovviamente senza non poche conseguenze e che spesso possono anche tramutarsi in piccoli malanni di stagione.

Ma con questo caldo asfissiante, c’è anche un’altra problematica da affrontare, ossia quella dell’eccessiva sudorazione che lascia aloni ben visibili su tutto ciò che indossiamo e che si nota particolarmente sulla zona del collo, soprattutto se di colore bianco. Una problematica comunissima e che necessità di un’azione mirata per essere del tutto risolta, spesso, infatti, mettere il capo direttamente in lavatrice non basta.

Come eliminare le macchie di sudore dai colletti bianchi di camicie e magliette

Quando il caldo si fa sentire e il corpo inizia a sudare, tutto ciò che indossiamo sarà una sorta di ‘filtro’ che andrà ad assorbire proprio il sudore stesso. Un effetto normale, ma che tuttavia ha delle conseguenze rilevanti, come quella di ritrovarsi con aloni gialli nella zona del collo, ma anche delle ascelle, che non andranno via facilmente. Ecco perché sarà importante agire in modo mirato, affinché si possa risolvere la questione.

Il bianco è un colore che in estate risulta essere perfetto da indossare perché mantiene freschi e non attrare il calore. Tuttavia, è una tonalità estremamente delicata, in cui anche la più piccola macchia si nota, quindi, con il sudore si andranno subito a formare quei terribili aloni gialli nella zona del collo e delle ascelle. Usare la candeggina potrebbe sembrare la scelta migliore, ma in realtà non è affatto così anzi, potrebbe solo peggiorare la situazione. Come fare quindi per eliminare gli aloni gialli? Basterà seguire questi passaggi e tutto tornerà perfetto:

Riempire una bacinella capiente con acqua calda Aggiungere mezza tazza di bicarbonato di sodio e mescolare bene Immergere il capo macchiato e lasciarlo in ammollo per almeno 1 ora Trascorso questo tempo, versare mezza tazza di aceto bianco direttamente sulle macchie Lasciare agire ancora altri 30 minuti Infine, risciacquare con acqua fredda e lavare il capo come di consueto Una volta finito il ciclo di lavaggio, asciugare al sole per potenziare l’effetto sbiancante naturale.

Ed ecco che senza usare nulla di particolarmente aggressivo, le macchie gialle saranno completamente sparite e il bianco sarà tornato candido.