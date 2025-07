Da Maisons du Monde ho trovato l’oggetto perfetto per portare un tocco di colore in casa: adesso è anche scontato del 60%, un vero affare.

Quando si prende casa, magari anche dopo averla desiderata tanto, una delle cose che più ci piacerà fare sarà cercare di arredarla e di personalizzarla secondo i propri gusti, donando anche quel tocco in più che permette di rendere unico ogni ambiente. Gli arredi, i colori, gli spazi, tutto verrà studiato nei minimi dettagli, affinché ogni cosa possa essere perfetta.

Ma ciò che farà davvero la differenza, sarà l’aggiunta di tutti quei semplici complementi d’arredo che andranno, ancora di più, a completare il tutto. Ebbene, da Maisons du Monde c’è un offerta davvero da non perdere, tantissimi oggetti scontati, ma uno in particolare permetterà di portare un tocco di colore in casa.

Con Maisons du Monde porti in casa un tocco di colore: ora si trova anche scontato del 60%

Maisons du Monde è un’azienda francese specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo, decorazione e articoli per la casa. Ha talmente tante scelta, che spesso si farà davvero fatica a riuscire a non riempire il carrello di oggetti per la casa. Ha spesso offerte molto convenienti, che permettono di acquistare prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi. Ed è proprio in questo momento, che si potrà acquistare FERNAND, l’orologio multicolore in metallo 45 cm scontato del 60%.

L’orologio multi colore FERNARD ha un diametro di 45 centimetri e si presenta con una struttura interamente in acciaio. Ciò che lo rende così particolare, è la presenza di numeri colorati che sembrano rispecchiare un po’ lo stile industrial. Ciò nonostante ha delle linee molto moderne e si adatta alla perfezione ad ogni stile.

Attualmente è in vendita ad un prezzo davvero conveniente, infatti è scontato del 60% e costa appena 11,95 anziché 29,99 euro. Pesa pochissimo, il che lo rende perfetto per essere appeso alle pareti senza particolari difficoltà. Inoltre, è molto sottile, rendendolo perfetto anche per gli spazi più piccoli. Facile da pulire, basterà semplicemente passare uno straccio umido per eliminare la polvere. Non deve essere montato, in quanto è un pezzo unico e dopo aver inserito la batteria, che non è inclusa nella confezione, è pronto per essere messo in funzione. Un vero gioiellino dal prezzo così piccolo, che sarà impossibile non volerlo acquistare.