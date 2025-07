Se le scarpe in estate non ancora affatto un buon odore anche a causa del sudore, ecco il trucco da provare per farle tornare profumate.

Le scarpe ci accompagnano in ogni momento della nostra vita, ci aiutano a macinare chilometri interi senza affaticare piedi e gambe. Completano il look e permettono anche di donare quel tocco personale ad ogni outfit. Ci sono scarpe per ogni evento, per ogni occasione speciale e per ogni tipo di situazione, che sia formale o meno.

Ovviamente, con il passare del tempo e con il fatto che verranno indossate spesso, le scarpe potrebbero iniziare ad avere un odore poco gradevole. Una situazione molto comune, ma che in estate sembra accentuarsi ancora di più, soprattutto se si indossano determinati modelli senza mettere i calzini, creando così una situazione anche abbastanza imbarazzante.

Il trucco efficace per eliminare il cattivo odore dalle scarpe: un rimedio del tutto naturale

Le scarpe sviluppano un cattivo odore principalmente a causa di sudore, batteri e funghi. I piedi contengono migliaia di ghiandole sudoripare e possono produrre molta umidità durante la giornata, soprattutto quando s’indossano scarpe chiuse o sintetiche in estate. È bene sapere, che il sudore in sé non ha odore, ma crea l’ambiente ideale per la proliferazione di microbi.

I batteri si nutrono delle cellule morte della pelle e del sudore. Durante questo processo, producono composti maleodoranti, che sono alla base dei cattivi odori che si sentono provenire dalle scarpe. Inoltre, bisogna fare attenzione anche ai funghi, come quelli responsabili del piede d’atleta, che possono contribuire ulteriormente al cattivo odore.

Indossare le stesse scarpe ogni giorno non permette un’asciugatura interna completa rendendole un ambiente perfetto per i batteri. Per evitare che questo accada ancora, è possibile adottare un semplicissimo rimedio fai da te e 100% naturale. Basterà, infatti, inserire nelle scarpe delle bustine (usate e asciutte) di tè nero, lasciarle agire tutta la notte e al mattino dopo i cattivi odori saranno completamente spariti.

Con questo semplicissimo rimedio i cattivi odori non saranno più un problema. In alternativa si potranno anche usare i classici fogli di giornale, basterà creare una palla da mettere sempre all’interno delle scarpe. Non sarà molto efficace contro i cattivi odori già presenti, ma questo metodo aiuterà ad evitare che se ne formino degli altri.