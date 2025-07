In molti potrebbero chiedersi se lavarsi tutti i giorni possa fare male: ebbene, gli esperti hanno rivelato il numero ideale di docce.

In estate, si sa, si suda più del normale e a volte capita di lavarsi più spesso, facendosi anche due- tre docce ogni giorno. L’idea, infatti, è quella di non puzzare e di levare lo strato appiccicoso dalla pelle ed anche di rinfrescarsi. Tuttavia in molti potrebbero chiedersi se lavarsi tutti i giorni possa fare male.

La risposta è arrivata dagli esperti che hanno rivelato il numero ideale di docce e la frequenza con cui farle. Ecco fugato ogni dubbio.

Lavarsi tutti i giorni fa male? Ecco la verità

In molti hanno l’abitudine di farsi la doccia ogni giorno e, in estate si ha la tendenza a farne anche più di una. Molti potrebbero chiedersi se lavarsi tutti i giorni possa in qualche modo fare male e la risposta è arrivata dagli esperti a seguito di uno studio inglese.

Inizialmente la dottoressa Rosalind Simpson, dermatologa presso l’Università di Nottingham, aveva dichiarato che una pulizia eccessiva potesse alterare il microbioma cutaneo, rimuovendo gli oli naturali della pelle e i batteri benefici presenti su di essa. Non solo ma ipotizzava anche che una pulizia troppo frequente potesse seccare la pelle, creando crepe che potessero favorire l’ingresso di batteri e allergeni, aumentando il rischio di infezioni e il riacutizzarsi di condizioni come eczema e psoriasi.

Tuttavia uno studio clinico randomizzato fatto dal suo dipartimento su 438 pazienti affetti da eczema, ha rivelato risultati sorprendenti. I pazienti sono stati divisi in due gruppi: uno che faceva il bagno o la doccia sei o più volte a settimana e l’altro che si lavava solo una o due volte a settimana. Non si sono notate differenze nei sintomi fra le persone dei due gruppi.

Di conseguenza la dottoressa Simpson ha concluso che la frequenza del lavaggio non sembra essere correlata ad un aumento della secchezza della pelle, e questo vale anche per chi non soffre di eczema. Però il tipo di doccia può influenzare l’irritazione della pelle. Per questo, per prevenire la secchezza è meglio fare docce breve e freschi, usando prodotti delicati, che non contengano il metilisotiazolinone, il metilcloroisotiazolinone, i solfati e i parabeni.

I prodotti per lavarsi, in definitiva, dovrebbero contenere il minor numero possibile di ingredienti, evitando profumi e conservanti eccessivi. In conclusione, però, è giusto dire che ogni pelle è diversa perché ognuno di noi è diverso, quindi bisogna ascoltare il proprio corpo e trovare l’equilibrio che va bene per noi.