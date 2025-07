Charles Leclerc letteralmente in lacrime per questo lutto devastante, che ha messo in ginocchio tutto il mondo della F1.

Tra una settimana si tornerà a correre per il mondiale di Formula 1, con il Gran Premio del Belgio sulla storica pista di Spa-Francorchamps. I piloti in queste settimane si sono concessi un po’ di relax, sempre mantenendo alta la concentrazione e misurandosi con i test di metà stagione.

C’è grande curiosità su come la Ferrari affronterà la seconda parte dell’anno, dopo i primi mesi sicuramente troppo altalenanti. Le speranze ‘rosse’ sono tutte sulle spalle di Charles Leclerc, il quale ha sempre ottenuto piazzamenti dignitosi nelle ultime settimane, tranne che nello scorso GP di Gran Bretagna. In questo caso ha chiuso al 14° posto a causa di vari errori sulla gestione delle gomme da bagnato.

In attesa di tornare in pista, Leclerc è riuscito a far emozionare tutto il mondo dei motori. Infatti il pilota Ferrari ha voluto riportare alla memoria di tutti un gravissimo lutto che lo ha toccato profondamente, pubblicando un pensiero molto intimo e speciale per un suo amico e collega, che ha perso la vita proprio durante una gara automobilistica.

Leclerc ed il ricordo di Jules Bianchi, a 10 anni dalla tragica scomparsa

Pochi giorni fa è scattato il 10° anniversario della scomparsa di Jules Bianchi. Lo sventurato pilota francese che esattamente il 17 luglio 2015 veniva a mancare, dopo mesi di coma. La causa della morte di Bianchi fu principalmente il tragico e violento incidente in cui fu coinvolto al Gran Premio di Suzuka del 2014.

Bianchi è stato un abilissimo pilota, passato anche dalla Ferrari Academy. Ha corso in Formula 1 con la scuderia Marussia. A soli 25 anni fu vittima di uno schianto letale, sulla pista giapponese, perdendo il controllo della sua monoposto ed andando a sbattere su una gru removibile che era al lavoro per rimuovere la Sauber di Adrian Sutil. Dopo il lungo periodo di coma, Bianchi si spense all’ospedale di Nizza nel luglio 2015.

Leclerc aveva un ottimo rapporto con Bianchi, quasi fraterno, nonostante gli 8 anni di differenza tra i due. Il fratello maggiore di Charles era molto legato all’ex pilota francese ed i due si incrociarono nella academy della Ferrari. Insomma, un legame difficile da dimenticare, anche passati dieci anni dalla sua scomparsa.

Il ferrarista non poteva non ricordarlo con parole dolci e commoventi: “Spero che Jules venga ricordato come un pilota di grande talento, che sfortunatamente non ha mai avuto la possibilità di far parte di una squadra di alto livello con una macchina che lo aiutasse a mostrare la portata del suo talento. Ci sono persone per le quali riesci a vedere attraverso i loro occhi e il loro sorriso quanto siano brave persone e credo che Jules sia una di queste. Questa è probabilmente la cosa più importante che ricordo di Jules: la sua gentilezza umana e il suo impegno nel cercare di raggiungere i suoi obiettivi”.