Robert Kennedy Jr torna negli studi di Tucker Carlson per un’intervista esplosiva su Big Pharma, COVID e Anthony Fauci.

Qualche giorno fa il ministro della salute statunitense Robert F. Kennedy Jr è intervenuto al The Tucker Carlson Show, il podcast condotto dall’ex giornalista di Fox News che nel tempo ha intervistato personalità dal calibro di Vladimir Putin e Donald Trump. Il nipote di JFK è tornato di nuovo negli studi di Carlson per parlare della sanità negli USA, facendo particolare riferimento al mondo di Big Pharma, accusando l’industria farmaceutica di guadagnare sulla pelle dei cittadini. “Tutto il sistema, come sapete, è solo un insieme di incentivi perversi dove tutti guadagnano soldi tenendoci malati“, dice ai microfoni del podcast. “Non sto dicendo che sia deliberato o intenzionale, è solo il sistema di incentivi che fa guadagnare tutti. Le compagnie di assicurazione guadagnano se si è malati“.

La critica alle riviste scientifiche

“Anche Marcia Angell, che è stata a lungo, credo 25 anni, al New England Journal of Medicine, ha detto che non si può più credere a nulla di ciò che è scritto nelle riviste scientifiche“. Questo perché, secondo Kennedy, negli anni “ci è stato detto: <<Non guardate i dati, non fate indagini, fidatevi degli esperti>>. Ma fidarsi degli esperti non è una caratteristica della scienza o della democrazia, è una caratteristica della religione”. Perciò il ministro della salute USA annuncia una svolta: “Noi daremo alla gente una scienza consolidata. Pubblicheremo i nostri protocolli in anticipo. Poi useremo i dati e pubblicheremo le revisioni paritetiche, che non sono mai state pubblicate dagli studi del CDC. Permetteremo e richiederemo la replica di ogni studio, cosa che non avviene mai nel NIH (National Institutes of Health, ndr)“.

Big Pharma e il Covid

Il tema del vaccino Covid e dei suoi effetti avversi rimane una questione aperta per Robert Kennedy Jr. E’ Tucker Carlson a chiedere al segretario della salute nuove informazioni sulle persone danneggiate dal vaccino Covid. “Le cose cambieranno“, risponde Kennedy. “Questa settimana è arrivato un esperto che rivoluzionerà il programma di risarcimento per i danni da vaccino. Questo programma dovrebbe essere un tribunale per i vaccini, generoso e veloce. In altre parole, se ci sono dubbi sul fatto che la lesione di qualcuno sia dovuta al vaccino o meno, si presume che l’abbia avuta e la si risarcisce. Ora sono stati pagati più di 5 miliardi di dollari a circa 12.000 persone“.

Su Fauci

E’ negli Stati Uniti che per la prima volta dopo anni è spuntata ufficialmente l’ipotesi fondamentale sull’origine del Coronavirus. Proprio a gennaio, la CIA ha dichiarato che la causa più probabile dell’origine del Covid sarebbe stata una fuga di laboratorio avvenuta in Cina. “Penso che Anthony Fauci abbia avuto una grande responsabilità nella creazione del coronavirus“, spiega Kennedy a Carlson. “Sai, stava finanziando proprio quella ricerca nel laboratorio di Wuhan”.

Qui alcune parti salienti dell’intervista tradotta in italiano.