Il debutto a Wimbledon di Novak Djokovic ha messo tutti in allarme. Occhio ai problemi fisici che potrebbero frenare il campione serbo.

Poco prima del suo esordio nell’edizione attuale di Wimbledon, Novak Djokovic ha ribadito di sentirsi ancora in grande forma, tirato a lucido e soprattutto molto motivato. In questo modo ha sia allontanato le voci su un possibile ritiro dal tennis che conta, sia lanciato il guanto di sfida ai suoi rivali più giovani.

Il campione serbo, che in carriera ha già vinto 7 titoli sull’erba londinese, ha incominciato la sua avventura a Wimbledon battendo il francese Alexandre Muller, un avversario comunque rivelatosi più ostico del previsto. Nole ha superato il suo primo rivale diretto per tre set ad uno, rischiando soltanto di compromettere l’esito del match nel secondo set, subendo un 7-6 al tie break che ha costretto Djokovic agli straordinari.

Domani il cammino di Djokovic proseguirà con il secondo turno e la sfida all’inglese Daniel Evans, supportato dal pubblico di casa. Ma a spaventare i tifosi del fuoriclasse di Belgrado sono alcuni problemini di natura fisica, che lo stesso Nole ha ammesso di aver avvertito anche durante la gara di ieri.

Problemi allo stomaco per Djokovic: quali sono le sue condizioni attuali?

Novak Djokovic, dopo il successo contro Muller, ha ammesso ai cronisti presenti al campus dell’All England Club di non essersi sentito bene. Soprattutto durante il set perso, rischiando così di soccombere al suo avversario diretto.

“Sono passato dal sentirmi al meglio nel primo set a sprecare tante palle break e sentirmi sempre peggio nel secondo. Ho avuto problemi allo stomaco e le mie energie sono crollate completamente. Ho cercato di sopravvivere per un po’ in campo. Le energie sono tornate e ho iniziato a giocare bene da fondo campo come nel primo set. Lui ha giocato davvero bene nel secondo e gli faccio i complimenti, ma sono contento del livello che ho espresso”.

Dolori allo stomaco dunque per Djokovic, che è apparso un tantino provato rispetto al solito. Ma nonostante questo hadicap, il serbo ha reagito alla grande, ha sempre tenuto botta e successivamente ha dominato terzo e quarto set concedendo solo altri quattro giochi a Muller.

Nulla di realmente preoccupante per Nole, magari un malessere passeggero che ha inficiato solo parzialmente sulla sua prestazione. Come detto, domani l’ex numero 1 al mondo dovrà dare continuità al suo percorso contro Evans. Il sorteggio del tabellone ha inserito Djokovic nello stesso lato di Draper, Sinner e Musetti: i tifosi già fremono all’idea di match così intensi ed equilibrati.