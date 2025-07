Si torna a parlare di Gleison Bremer, fuori dallo scorso anno per un grave infortunio al ginocchio. I tifosi juventini sperano.

Uno dei principali motivi per cui la Juventus ha avuto un rendimento molto altalenante nella scorsa stagione, soprattutto sotto la guida di Thiago Motta, è la poca stabilità difensiva. A causa in particolare dei troppi infortuni subiti dai maggiori rappresentanti della retroguardia.

La Juve, nel giro di poche settimane, perse infatti durante il girone d’andata sia il leader difensivo Gleison Bremer che il terzino sinistro Juan Cabal. Per entrambi arrivò l’infortunio più temuto: la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Vale a dire operazione chirurgica obbligata ed uno stop di almeno 6-7 mesi oltre al recupero atletico e muscolare.

In particolare lo stop a lungo termine di Bremer ha messo in crisi totale la Juve, che si è ritrovata senza uno dei migliori stopper del campionato, calciatore su cui i bianconeri hanno scommesso forte già nell’estate 2022, quando lo strapparono al Torino per quasi 47 milioni di euro. Ma a che punto è il recupero del brasiliano? Da Vinovo arrivano le ultime sorprendenti novità.

Bremer sorprende tutti: brucia le tappe e si allena prima del ritiro

Buone notizie secondo la Gazzetta dello Sport; Gleison Bremer sembra essersi finalmente lasciato alle spalle tutti i problemi ed i postumi dell’intervento al ginocchio. La conferma arriva dal fatto che l’ex Torino dovrebbe rimettersi già al lavoro sul campo nei prossimi giorni, prima dell’avvio ufficiale del ritiro pre-campionato.

Dall’inizio della prossima settimana Bremer darà il via alla ripresa allo Juventus Training Center, mentre il resto della squadra allenata da Igor Tudor sarà in campo da giovedì. Va ricordato come il ritiro estivo bianconero incomincerà più tardi rispetto agli altri club di Serie A per via della partecipazione nelle scorse settimane al Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Dunque il numero 3 juventino farà di tutto per recuperare la giusta condizione in tempo per il debutto in campionato. La nuova stagione per la Juve inizierà ufficialmente il 24 agosto prossimo, ospitando il Parma nella prima giornata di Serie A 2025/2026. Bremer vuole essere al centro della difesa di Tudor già in tempo per la gara in questione.

Oltre a Bremer, anche un altro infortunato a lungo termine dovrebbe iniziare a lavorare sul campo dai prossimi giorni. Si tratta dello sventurato Arkadiusz Milik, che tra infortuni al ginocchio e strappi muscolari non si è mai visto in campo nella scorsa stagione. Ci vorrà invece qualche settimana in più per ritrovare Cabal tra i disponibili.